Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19 среди невакцинированных. Инфографика

Украина вышла в лидеры среди европейских стран по смертности от коронавируса тех граждан, которые не вакцинировались. Страна оказалась на втором месте.

Соответствующую таблицу опубликовало на своей странице в Facebook Министерство здравоохранения Словакии 20 ноября. В ней показано количество вакцинированных в странах и количество смертей от COVID-19.

В таблице говорится о том, что страны с высоким уровнем вакцинации от коронавируса, имеют намного меньше жертв. Например, в Португалии, Испании, Исландии, где вакцинировано более 80% граждан двумя дозами вакцины, смертность от заболевания практически на нулевом уровне.

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"В странах с почти 100-процентной вакцинацией обычно несравнимо меньше смертей от коронавируса, гораздо меньше людей в больницах и могут позволить себе более умеренные ограничения", – сказано в сообщении.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 835 128 человек. Из них получили одну дозу вакцины – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309.

Всего в Украине проведено 22 669 435 прививок. В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы от коронавируса.

Напомним, по состоянию на 22 ноября в Украине официально подтверждено 3 340 407 случаев COVID-19: вирус унес жизни 81 598 граждан (+326 за сутки), вылечились 2 773 490 человек (+10 540), а 485,3 тысяч продолжают бороться с недугом.

Ранее руководитель рабочей группы Национальной академии наук (НАН) Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19 Игорь Бровченко предположил, что к концу 2021 года коронавирусная болезнь может унести жизни еще 15-20 тысяч украинцев. Общее число смертей от COVID-19 может составить до ста тысяч. По его мнению, реальные показатели смертности от заболевания, по меньшей мере, вдвое выше.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил: до конца этого года количество летальных исходов от коронавируса в Украине может возрасти до 92 тысяч. Он констатировал, что показатели заболевания и смертности в третьей волне COVID-19 значительно выше, чем в первые две.

Отметим: единственной защитой от тяжелого течения и смерти от коронавирусной болезни является вакцинация. По данным Высшего института здоровья, невакцинированные люди с COVID-19 в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто получил прививку менее чем за полгода до болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что за зиму коронавирус может унести жизни еще 500 тысяч человек. Такой показатель может быть достигнут уже к марту следующего года.