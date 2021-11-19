В разы больше, чем в прошлом году: в НАН спрогнозировали количество жертв COVID-19 в Украине до конца года

К концу 2021 года коронавирная болезнь может унести жизни еще 15-20 тысяч украинцев. Общее число смертей от COVID-19 может составить до ста тысяч.

Таким прогнозом поделился Игорь Бровченко, он является руководителем рабочей группы Национальной академии наук (НАН) Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19, в интервью DW. По его словам, реальные показатели смертности от заболевания, по меньшей мере, вдвое выше.

Такие цифры в разы выше показателей прошлого 2020 года. Тогда от коронавируса в Украине умерло почти 20 тысяч человек по официальной статистике.

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Бровченко отметил, что последние несколько дней смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако утверждать, что она пошла на спад, нельзя, отметил эксперт.

По состоянию на 15 ноября официальные данные показали, что за 2021 год от коронавируса уже скончались 57 тысяч украинцев.

"До конца года (2021 года) общее количество жертв с начала пандемии, по официальным данным, может достигнуть 90-100 тысяч смертей", – сказал Бровченко, добавив, что такой сценарий развития событий наиболее реалистичен.

В то же время в нашем государстве продолжается пиковый период смертности от коронавируса. На днях, по словам эксперта, вероятно, может начаться уверенное падение.

Отметим, за последние сутки, 18 ноября, 752 украинца умерли от коронавируса, а 19 633 пациента побороли болезнь.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил: до конца этого года количество летальных исходов от коронавируса в Украине может возрасти до 92 тысяч. Он констатировал, что показатели заболевания и смертности в третьей волне COVID-19 значительно выше, чем в первые две.

Отметим: единственной защитой от тяжелого течения и смерти от коронавирусной болезни является вакцинация. По данным Высшего института здоровья, невакцинированные люди с COVID-19 в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто получил прививку менее чем за полгода до болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, при заражении штаммом Дельта у человека скорее наступает тяжелое течение болезни, чем это было при предыдущих вариантах коронавируса, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, в совокупности все особенности штамма Дельта влияют на общий показатель смертности.