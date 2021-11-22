В Украине свыше 7,4 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 326 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 7,4 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 326 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7464 заражения коронавирусом, среди новых больных оказалось 579 несовершеннолетних и 74 медицинских работника. В больницы в разных регионах попал еще 2501 инфицированный или с подозрением на этот диагноз.

По состоянию на 22 ноября в стране официально подтверждено 3 340 407 случаев COVID-19: вирус унес жизни 81 598 граждан (+326 за сутки), вылечились 2 773 490 человек (+10 540), а 488,7 тыс. продолжают бороться с недугом. Такие данные предоставило Министерство здравоохранения (Минздрав).

Больше всего больных прибавилось в Днепропетровской области – 864, Николаевской – 655, Одесской – 451, Запорожской – 446 и Донецкой – 402.

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Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 358 случаев;

  • Винницкая область – 384 случая;

  • Волынская область – 340 случаев;

  • Днепропетровская область – 864 случая;

  • Донецкая область – 402 случая;

  • Житомирская область – 385 случаев;

  • Закарпатская область – 190 случаев;

  • Запорожская область – 446 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 102 случая;

  • Киевская область – 343 случая;

  • Кировоградская область – 190 случаев;

  • Луганская область – 37 случаев;

  • Львовская область – 397 случаев;

  • Николаевская область – 655 случаев;

  • Одесская область – 451 случай;

  • Полтавская область – 287 случаев;

  • Ривненская область – 161 случай;

  • Сумская область – 205 случаев;

  • Тернопольская область – 156 случаев;

  • Харьковская область – 330 случаев;

  • Херсонская область – 54 случая;

  • Хмельницкая область – 195 случаев;

  • Черкасская область – 272 случая;

  • Черновицкая область – 121 случай;

  • Черниговская область – 139 случаев.

Напомним, что эта статистика не отражает информацию о заболевании коронавирусной инфекцией, смертях и выздоровлениях от нее среди жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, Крыма.

Данные о коронавирусе и прививках против него за сутки

За сутки в стране проведено 37 163 тестирования (методом ПЦР – 15 526, методом ИФА – 2604, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 033).

Также накануне 99 826 украинцев вакцинировали против коронавируса: одну дозу получили 29 382 человека, а полностью иммунизированы – 70 444.

С начала кампании, по данным Минздрава, вакцинировано 12 835 128 граждан, из них обе прививки имеют 9 834 309 человек.

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