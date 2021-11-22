В Украине свыше 7,4 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 326 человек
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7464 заражения коронавирусом, среди новых больных оказалось 579 несовершеннолетних и 74 медицинских работника. В больницы в разных регионах попал еще 2501 инфицированный или с подозрением на этот диагноз.
По состоянию на 22 ноября в стране официально подтверждено 3 340 407 случаев COVID-19: вирус унес жизни 81 598 граждан (+326 за сутки), вылечились 2 773 490 человек (+10 540), а 488,7 тыс. продолжают бороться с недугом. Такие данные предоставило Министерство здравоохранения (Минздрав).
Больше всего больных прибавилось в Днепропетровской области – 864, Николаевской – 655, Одесской – 451, Запорожской – 446 и Донецкой – 402.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 358 случаев;
Винницкая область – 384 случая;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 864 случая;
Донецкая область – 402 случая;
Житомирская область – 385 случаев;
Закарпатская область – 190 случаев;
Запорожская область – 446 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область – 343 случая;
Кировоградская область – 190 случаев;
Луганская область – 37 случаев;
Львовская область – 397 случаев;
Николаевская область – 655 случаев;
Одесская область – 451 случай;
Полтавская область – 287 случаев;
Ривненская область – 161 случай;
Сумская область – 205 случаев;
Тернопольская область – 156 случаев;
Харьковская область – 330 случаев;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 195 случаев;
Черкасская область – 272 случая;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 139 случаев.
Напомним, что эта статистика не отражает информацию о заболевании коронавирусной инфекцией, смертях и выздоровлениях от нее среди жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, Крыма.
За сутки в стране проведено 37 163 тестирования (методом ПЦР – 15 526, методом ИФА – 2604, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 033).
Также накануне 99 826 украинцев вакцинировали против коронавируса: одну дозу получили 29 382 человека, а полностью иммунизированы – 70 444.
С начала кампании, по данным Минздрава, вакцинировано 12 835 128 граждан, из них обе прививки имеют 9 834 309 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врач Татьяна Бондаренко указала на опасность пропуска второй прививки против коронавируса. Речь идет о росте риска тяжелого течения COVID-19 при заражении.
Со своей стороны в Минздраве объяснили, что делать тем, кто пропустил дату получения второй дозы вакцины.
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