В ближайшие месяцы коронавирус может убить до 500 тысяч человек – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что за зиму коронавирус может унести жизни еще 500 тысяч человек. Такой показатель может быть достигнут уже к марту следующего года.

Такое заявление сделал директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, передает BBC. Он отметил, что нужно принимать срочные меры, которые помогут избежать подобного сценария.

Среди них, в частности, контроль за соблюдением масочного режима, ускорение темпов вакцинации населения и применение новых методов лечения COVID-19.

Клюге сообщил, что коронавирус снова стал причиной смертности номер один в Европе. В ВОЗ обеспокоены значительным ростом заболеваемости в регионе, но при этом "знают, что нужно делать", чтобы снизить распространение вируса.

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В первую очередь речь идет об использовании средств индивидуальной защиты всеми членами общества. А обязательная вакцинация от коронавируса, по мнению Клюге, это уже "крайняя мера".

"До этого есть другие средства, такие как COVID-пропуска. Это не ограничение, а скорее инструмент для сохранения нашей индивидуальной свободы", – подчеркнул чиновник.

Добавим, что предупреждение о полумиллионе возможных жертв COVID-19 появилось после того, как в ряде европейских стран зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Этот всплеск связывают с распространенностью в регионе более заразного штамма Дельта, а также с началом зимнего сезона заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса со временем превратится в эндемию, а COVID-19 станет сезонным явлением по типу гриппа и простуды. Когда это может случиться и чего ждать людям, читайте по ссылке.