Украина получит 2,5 млн доз вакцины Pfizer до конца недели, – Ляшко

До конца текущей недели (до 14 ноября) Украина ожидает новую поставку препарата для вакцинации против коронавирусной болезни американской компании Pfizer. Речь идет о двух партиях.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в понедельник, 8 ноября, в прямом эфире программы "Свобода слова на ICTV". ЭФир транслировался на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Министр отметил, что во вторник-среду (9-10 ноября) ожидается один миллион доз вакцины Pfizer, а до конца недели – еще полтора миллиона доз.

Отметим, что ранее украинцы заметили дефицит препарата Pfizer для вакцинации. В частности 5 ноября OBOZREVATEL обнаружил, что при регистрации на очередь на вакцинацию через систему Helsi, там предлагают привиться фармакологическим веществом другой марки.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 22 октября заявил, что до конца 2021 года Украина получит 15 млн доз вакцины Pfizer и новую партию Moderna. При этом он подчеркнул, что в нашем государстве нет проблем с количеством препаратов для вакцинации населения против COVID-19.

Партия препарата Moderna прибыла в Украину 7 ноября. Речь идет про 2 930 300 доз вакцины. Их доставили в рамках программы COVAX при помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Всего в стране указанным препаратом привили 1 102 042 человек.

Отметим, за прошедшую неделю в Украине было сделано 1 млн 648 тысяч прививок и уже три недели подряд прививки против коронавируса получают более 1,5 млн человек.

По состоянию на 8 ноября 36,7% украинцев вакцинированы хотя бы одной дозой, 25.6% граждан уже завершили курс (получили две дозы). В то же время наименьшее число вакцинированных за минувшие семь дней зафиксировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Лидером по вакцинации является Киев. В столице 57,6% жителей уже получили одну дозу, а 45,7% полностью вакцинировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Планируется вводить две дозы.