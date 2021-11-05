Вакцины заканчиваются? Украинцы не могут записаться на получение второй дозы Pfizer

В Украине замечен дефицит препарата американской компании Pfizer для прививки от коронавируса. В пятницу, 5 ноября, желающие получить первую или вторую дозу вакцины, получают предложение привиться фармакологическим веществом другой марки.

Соответствующие данные обнаружил OBOZREVATEL при регистрации на очередь на вакцинацию через систему Helsi.

Преимущественно речь идет о замене Pfizer уже с воскресенья, 7 ноября, но некоторые украинцы, которые уже встали на очередь заранее, получают автоматические уведомления о возможных изменениях уже в субботу.

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Для прояснения ситуации с вакциной, которая получила наибольшую востребованность среди граждан Украины, наша редакция обратилась в Минздрав с официальным запросом. Как только информация о поставке и наличии препарата будет получена от официальных органов, она будет опубликована на сайте издания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США опубликовали последние данные исследования об эффективности таблеток Pfizer. Они показали высокую результативность для избежания острых симптомов при заражении, госпитализации и летального исхода.