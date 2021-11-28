Таблетки от COVID-19 оказались менее эффективны, чем утверждал производитель

Анна Паскевич
Covid
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1,1 т.
Более низкий эффект Molnupiravir подтвердили клинические испытания

Эффективность таблеток от коронавирусной инфекции Molnupiravir компании Merck Sharp & Dohme (MSD) оказалась значительно преувеличена. Так, в ходе исследований стало известно, что прием этого препарата снижает риск госпитализации или летального исхода на 30%, а не на заявленные 50%.

Об этом заявил сам производитель, пишет Deutsche Welle. В частности, MSD предоставила данные, согласно которым более низкий эффект Molnupiravir (другое название Lagevrio) подтвердили клинические испытания.

Препарат Молнупиравир от компании Merck

Примечательно, что в начале октября 2021 года компания Merck Sharp & Dohme на основе предварительных данных объявляла о снижении риска госпитализации или смерти на 50%.

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Однако тогда еще не была доступна информация обо всех участниках исследования – она появилась только сейчас.

Ранее Merck объявляла о снижении риска госпитализации или смерти на 50%

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Pfizer также разработала таблетки от коронавирусной болезни. Подобно препарату от Merk, они нацелены на прекращение процесса самовоспроизведения вируса.

Новое лекарство может поступить в продажу уже в начале 2022 года.

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