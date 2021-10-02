В США создали первые таблетки от COVID-19: они вдвое снижают риск смерти

Крупная фармацевтическая компания Merck заявила о создании таблеток от коронавируса. Исследования показали, что они позволяют вдвое снизить риск госпитализации и летального исхода.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В ближайшее время производитель намерен обратиться к регуляторам США и других стран за регистрацией этого лекарства.

В тестировании приняли участие 775 человек. 7,3% пациентов из тех, кто получил таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.

"Мы на самом деле не ожидали увидеть такие впечатляющие данные от противовирусного препарата", – завил профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона.

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Эксперты называют создание подобных препаратов прорывом, поскольку многие люди в мире до сих пор не сделали прививку от COVID-19, а сама вакцина не защищает от болезни на 100%. По этой причине необходимы эффективные лекарства, чтобы помогать выздороветь тем, кто уже заболел.

На сегодня в США одобрен только один противовирусный препарат для лечения COVID-19 – это "Ремдесивир". Американский регулятор также выдал разрешение на использование трех препаратов для проведения терапии с помощью антител. Но все эти лекарства нужно вводить внутривенно или инъекционно, а их запасы истощились после всплеска Дельта-штамма.

Как сообщал OBOZREVATEL, комбинация лекарств нафамостат и "Pegasys" показала многообещающие результаты при лечении COVID-19. Новый метод лечения может помочь в борьбе с пандемией.