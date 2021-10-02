Ученые нашли комбинацию лекарств, способную подавлять COVID-19: это может помочь в борьбе с пандемией

Комбинация лекарств нафамостат и "Pegasys" (IFNα) показала многообещающие результаты при лечении коронавируса (COVID-19). Новый метод лечения может помочь в борьбе с пандемией.

Об этом сообщили ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU), которые провели исследования. Профессор Денис Кайнов с кафедры клинической и молекулярной медицины сказал, что такая комбинация лекарств эффективно подавляет инфекцию, передает Express.

Нафамостат используется в некоторых методах лечения от COVID-19 и проходит обширные испытания в Японии. А "Пегасис" применяется для борьбы с гепатитом С и вирусом, который может инфицировать печень.

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"Оба препарата атакуют фактор в наших клетках, называемый TMPRSS2, который играет решающую роль в репликации вируса", – добавил профессор кафедры клинической и молекулярной медицины Магнар Бьорас.

Добавим, пока что препараты протестированы только на хомяках и клеточных культурах. Тесты показали, что для борьбы с COVID-19 необходимы лишь небольшие дозы комбинированных препаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США одобрили новое экспериментальное лекарство от коронавируса Sotrovimab VIR-7831. Его производит британская фармацевтическая компания GSK и ее американский партнер Vir Biotechnology.

Израильские ученые создали лекарство от коронавируса и начали его испытания на людях. Кроме того, были названы лекарства, опасные при коронавирусе.