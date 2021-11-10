В Pfizer сообщили, когда появятся в продаже таблетки от COVID-19

Противовирусные таблетки для лечения COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer могут появиться в продаже в начале 2022 года. Речь идет о препарате PAXLOVID.

Об этом заявил региональный директор компании в Великобритании Бен Осборн в интервью SkyNews во вторник, 9 ноября. По его словам, это произойдет только в том случае, если таблетки пройдут все этапы одобрения регулирующих органов.

По словам Осборна, компания подаст заявку на разрешение уже в ближайшие недели.

"После ее одобрения, это лекарство может стать доступным в самом начале 2022 года", – сказал он.

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Представитель Pfizer также добавил, что компания уже работает над масштабным производством препарата. Он отметил, что в случае разрешения всех органов, компания будет готова к поставкам "в больших масштабах".

Осборн также подчеркнул, что после промежуточных результатов испытаний, компания "работала в реальном темпе с регулирующими органами по всему миру".

Отметим, что ранее разработчики препарата опубликовали результаты исследования, которое показало, что PAXLOVID на 89% снижает риск острой симптоматики и смерти от коронавируса. Это позволяет лечить заболевание терапевтическим путем у людей, которые не были вакцинированы. Менее 1% пациентов, принимавших препарат, нуждались в госпитализации, и никто не умер.

Участники исследования –775 взрослых – не были вакцинированы, имели COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести и считались группой высокого риска из-за ожирения, диабета или сердечных заболеваний.

Такие показатели в два раза превышают эффективность Молнупиравира компании Merck & Co Inc (MRK.N).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили провести испытания препаратов против коронавируса, которые разработали компании Pfizer і Merck. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.