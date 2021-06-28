Слепаков оригинально высмеял "антипрививочников" в России
Российский комик, продюсер и музыкант Семен Слепаков в саркастической форме описал жизнь россиян в условиях пандемии коронавируса, в частности появления в РФ индийского Дельта-штамма. Шутливым стихом он высмеял "антипрививочников", которые продолжают вести привычный образ жизни, не думая о последствиях.
Рифмованное сочинение он опубликовал в своем Instagram, сопроводив его собственным фото в маске. Главными героями в нем выступили некие Ольга и Геннадий, которые "купили фальшивые кьюар-коды" (судя по всему имеются ввиду поддельные паспорта вакцинации от COVID-19 - ред.) и продолжают посещать общественные заведения, не подозревая, что уже заражены индийским штамом.
Приводим полный текст:
Антипрививочник Геннадий
Купил фальшивый кьюар код.
Теперь он ходит в рестораны
И людям руку подает!
Антипрививочница Ольга,
Купив фальшивый кьюар код,
Склонилась в бане над клиентом,
Открыв небезопасный рот!
Сидит Геннадий в ресторане
И, людям хохоча в лицо,
Вдруг думает – поеду в баню,
Опустошу свое яйцо!
А за компанию – другое,
Покуда не иссяк запал!
И вот вошел Геннадий в баню,
И там на Ольгу выбор пал!
И вот вошел Геннадий в Ольгу!
И вдруг – иссяк его запал,
Ведь, кьюар код купив фальшивый,
Он от волнения плохо спал!
Чтобы запал вернулся, Ольга
Геннадия целует "там" –
И вот ему, сама не зная,
Передает индийский штамм!
Антипрививочник Геннадий
Счастливый едет в Люблино
К супруге, не подозревая,
Что ситуация – г*вно.
И вот уж третий день Геннадий
Под аппаратом ИВЛ
Лежит, хрипит и умирает,
Чего он вовсе не хотел!
А если б честен был Геннадий
И, кью ар кода не купив,
Не изменял своей супруге,
А, дома мирно подр*чив,
Пошел с утра б в торговый центр,
И, в очереди отстояв,
Пред медсестрой покорно сел бы
И засучил бы свой рукав,
То вскоре смог бы он свободно
Своей супруге изменять,
И пить спиртное в ресторане,
И людям руку подавать,
И смело брызгал бы слюною,
Знакомым хохоча в лицо,
И не рискуя б ехал в баню
Опустошать свое яйцо!
Спокойно он вошел бы в Ольгу,
И не иссяк бы вдруг запал,
Ведь, честно сделал он прививку
И до утра отлично спал!
И Ольга просто, без причины
Его б поцеловала "там",
При этом ртом небезопасным
Не передав индийский штамм!
Вполне счастливый бы Геннадий
Домой приехал в Люблино,
Прилег в кровать и тихо обнял
Родное спящее бревно…
И умер бы через полгода
С простым диагнозом – инфаркт,
Ведь, вредно пить так много водки
И в жаркой бане тр*хать баб!
Вот так бы было все прекрасно,
Когда б не бл*дский кьюаркод!..
Москва, июнь, двадцать восьмое,
Две тыщи двадцать первый год.
Напомним, по состоянию на понедельник, 28 июня, Россия и Великобритания стали эпицентром коронавируса в Европе. Там зафиксировано 20 538 и 14 876 случаев заболевания соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге от осложнений пандемии скончалось 234 пациента. Это абсолютный рекорд COVID-19 с самого его начала вспышки в России.
Ранее сообщалось, что у индийского штамма коронавируса, которому дали название Delta, обнаружили две мутации. Наибольшую обеспокоенность у медиков и ученых теперь вызывает вариант Delta Plus, который зафиксирован уже в 90 странах мира, среди которых и Россия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врач-анестезиолог из Израиля рассказал, что Дельта-вариант коронавируса может "обходить" вакцины против COVID-19, однако даже одна доза прививки предотвращает тяжелое течение заболевания этим вариантом.
а ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что Дельта-штамм коронавируса в три раза заразнее обычного варианта. Поэтому действия некоторых государств, которые возвращают ранее отмененные карантинные мероприятия, оправданы.
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