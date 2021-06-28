Слепаков оригинально высмеял "антипрививочников" в России

Российский комик, продюсер и музыкант Семен Слепаков в саркастической форме описал жизнь россиян в условиях пандемии коронавируса, в частности появления в РФ индийского Дельта-штамма. Шутливым стихом он высмеял "антипрививочников", которые продолжают вести привычный образ жизни, не думая о последствиях.

Рифмованное сочинение он опубликовал в своем Instagram, сопроводив его собственным фото в маске. Главными героями в нем выступили некие Ольга и Геннадий, которые "купили фальшивые кьюар-коды" (судя по всему имеются ввиду поддельные паспорта вакцинации от COVID-19 - ред.) и продолжают посещать общественные заведения, не подозревая, что уже заражены индийским штамом.

Приводим полный текст:

Антипрививочник Геннадий

Купил фальшивый кьюар код.

Теперь он ходит в рестораны

И людям руку подает!

Антипрививочница Ольга,

Купив фальшивый кьюар код,

Склонилась в бане над клиентом,

Открыв небезопасный рот!

Сидит Геннадий в ресторане

И, людям хохоча в лицо,

Вдруг думает – поеду в баню,

Опустошу свое яйцо!

А за компанию – другое,

Покуда не иссяк запал!

И вот вошел Геннадий в баню,

И там на Ольгу выбор пал!

И вот вошел Геннадий в Ольгу!

И вдруг – иссяк его запал,

Ведь, кьюар код купив фальшивый,

Он от волнения плохо спал!

Чтобы запал вернулся, Ольга

Геннадия целует "там" –

И вот ему, сама не зная,

Передает индийский штамм!

Антипрививочник Геннадий

Счастливый едет в Люблино

К супруге, не подозревая,

Что ситуация – г*вно.

И вот уж третий день Геннадий

Под аппаратом ИВЛ

Лежит, хрипит и умирает,

Чего он вовсе не хотел!

А если б честен был Геннадий

И, кью ар кода не купив,

Не изменял своей супруге,

А, дома мирно подр*чив,

Пошел с утра б в торговый центр,

И, в очереди отстояв,

Пред медсестрой покорно сел бы

И засучил бы свой рукав,

То вскоре смог бы он свободно

Своей супруге изменять,

И пить спиртное в ресторане,

И людям руку подавать,

И смело брызгал бы слюною,

Знакомым хохоча в лицо,

И не рискуя б ехал в баню

Опустошать свое яйцо!

Спокойно он вошел бы в Ольгу,

И не иссяк бы вдруг запал,

Ведь, честно сделал он прививку

И до утра отлично спал!

И Ольга просто, без причины

Его б поцеловала "там",

При этом ртом небезопасным

Не передав индийский штамм!

Вполне счастливый бы Геннадий

Домой приехал в Люблино,

Прилег в кровать и тихо обнял

Родное спящее бревно…

И умер бы через полгода

С простым диагнозом – инфаркт,

Ведь, вредно пить так много водки

И в жаркой бане тр*хать баб!

Вот так бы было все прекрасно,

Когда б не бл*дский кьюаркод!..

Москва, июнь, двадцать восьмое,

Две тыщи двадцать первый год.

Напомним, по состоянию на понедельник, 28 июня, Россия и Великобритания стали эпицентром коронавируса в Европе. Там зафиксировано 20 538 и 14 876 случаев заболевания соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге от осложнений пандемии скончалось 234 пациента. Это абсолютный рекорд COVID-19 с самого его начала вспышки в России.

Ранее сообщалось, что у индийского штамма коронавируса, которому дали название Delta, обнаружили две мутации. Наибольшую обеспокоенность у медиков и ученых теперь вызывает вариант Delta Plus, который зафиксирован уже в 90 странах мира, среди которых и Россия.

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