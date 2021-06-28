Хроника коронавируса на 28 июня: Россия стала эпицентром COVID-19
По состоянию на понедельник, 28 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 181,9 млн человек. За минувший день выявили 309 179 новых инфицированных, умерли – 5 960. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов. При этом побороли болезнь более 166,4 млн человек.
За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 46 643, Бразилии – 33 704, Колумбии – 32 376. В Европе эпицентром коронавируса стали Россия – 20 538 и Великобритания – 14 876. Также в России умерло самое большое количество пациентов за сутки – 599.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
На сегодня в Украине подтверждено 2 233 996 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 286 граждан, а 2 163 069 вылечились.
Ученые нашли людей с особым геном, который спасает от тяжелого коронавируса.
Обнаружено доказательства, что пандемия коронавируса бушевала еще 20 тысяч лет назад.
Главное за 28 июня:
По состоянию на утро понедельника, 28 июня, в Украине официально подтверждено 2 234 281 случай коронавирусной инфекции. Из них 285 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и 3 медработников.
С понедельника, 28 июня, власти Италии отменили требование об обязательном ношении защитных масок на открытом воздухе.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в воскресенье, 27 июня, сдал положительный тест на COVID-19, пишут французские СМИ.
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