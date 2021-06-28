В Украине за сутки обнаружили 285 новых случаев COVID-19, 384 человека попали в больницы

По состоянию на утро понедельника, 28 июня, в Украине официально подтверждено 2 234 281 случай коронавирусной инфекции. Из них 285 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и 3 медработников.

От COVID-19 в стране умерли 52 295 человек (+9 за сутки), выздоровели – 2 163 792 (+723 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения. Были госпитализированы 384 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Также за сутки протестировано методом ПЦР – 12 098 человек, ИФА – 2 442 лица, экспресс-тестами – 4 937 человек. Всего проведено ПЦР-тестов – 10 806 892.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 28 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 181,9 млн человек. За минувший день выявили 309 179 новых инфицированных, умерли – 5 960.