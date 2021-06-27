Дельта-COVID начал ускользать от вакцин: врач из Израиля сказал, кто в зоне риска

Дельта-вариант коронавируса может "обходить" вакцины против COVID-19, но такие случаи крайне редки. Даже одна доза прививки предотвращает тяжелое течение заболевания этим вариантом.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. "Этот вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени", – подчеркнул он.

"Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. Поэтому прививаться необходимо", – сообщил медик.

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По его словам, новые варианты коронавируса все более нечувствительны к вакцинам, иногда "обходит" их и Дельта-вариант. "Но такие случаи редки", – подчеркнул Бриль. В то же время он заметил, что вопрос о создании специфической вакцины против Дельта-варианта пока не рассматривается.

Врач также ответил на вопрос об особых симптомах Дельта-COVID. По его словам, клинические признаки заболевания этим вариантом вируса практически не отличаются от признаков более "старых" версий COVID-19.

"Что касается специфических клинических проявлений дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, вариант коронавируса Дельта распространился во многих странах. Он был обнаружен и в Украине. Согласно прогнозам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, к концу лета на этот вариант вируса будет приходиться 90% всех заражений в ЕС.