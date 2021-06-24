Хроника коронавируса на 24 июня: мутант Дельта добрался до Украины, Польша возобновила карантин

В Украине и мире за прошедшие сутки подтвердили еще 424 тыс. заражений коронавирусом, общее количество случаев превысило 180,4 млн. И хотя более чем 165,1 млн из них – это выздоровления, а 790 млн жителей планеты полностью вакцинированы против COVID-19, обеспокоенность вызывает его более заразный штамм Дельта.

Впервые появившись в Индии, на сегодня он распространился во многих странах, среди которых оказалась и наша. Накануне было подтверждено заражение этим мутировавшим вариантом двух украинок, которые вернулись из РФ. Так, по примеру других государств, власти решили ввести ограничения для туристов с "опасных" территорий.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

у 2 231 914 граждан была диагностирована инфекция с начала пандемии и до сегодня, из которых 52 181 больной умер, а 2 157 732 выздоровели. Сейчас с недугом борются не менее 22 тыс. украинцев.

В компании AstraZeneca заявили, что их COVID-вакцина эффективна для защиты как от первоочередного варианта вируса, так и от мутантов Дельта и Каппа.

Всего в мире зафиксировано более 3,906 млн смертей от осложнений этой болезни. Больше всего в США – 618 тыс., Бразилии – свыше полумиллиона, Индии – почти 400 тыс.

Министерство обороны России начало разрабатывать препарат против коронавируса в виде жвачки. Она может стать доступной для обычных россиян, пишут российские СМИ.

В Украине по состоянию на четверг, 24 июня, полностью иммунизированных против коронавируса 435166 человек (получили две дозы вакцины). Первая прививка сделали 1793999 украинский.

Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (SAGE) рекомендовала вакцинировать детей от коронавируса препаратом Pfizer&BionTech.

В Бразилии зафиксировали не менее 114 139 новых случаев COVID-19 – это рекордное количество суточных заражений. До сих пор в стране фиксировали максимум 98 135 инфицирований в день.

За прошедшие сутки диагноз коронавирус поставили 937 гражданам Украины, среди которых 33 ребенка и 24 медицинских работника. В то же время еще 559 инфицированным понадобилась госпитализация.

Украина оказалась на втором месте по количеству новых зарегистрированных летальных случаев от коронавируса (COVID-19) за сутки в Европе.

45-й президент США Дональд Трамп обвинил Китай в уничтожении доказательства распространения COVID-19 из лаборатории в городе Ухань.

В Германии за последнюю неделю выросло минимум вдвое количество пациентов , у которых обнаружили штамм COVID-19 Дельта , пишут западные СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Украина оказалась на втором месте по количеству новых зарегистрированных летальных исходов от коронавируса за сутки в Европе. Согласно данным за 22 июня в стране от COVID-19 умерли 70 человек .

К концу августа на вариант Дельта COVID-19 будет приходиться 90% заражений в Евросоюзе, предположили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).