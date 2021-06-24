Хроника коронавируса на 24 июня: мутант Дельта добрался до Украины, Польша возобновила карантин

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус Дельта в Украине

В Украине и мире за прошедшие сутки подтвердили еще 424 тыс. заражений коронавирусом, общее количество случаев превысило 180,4 млн. И хотя более чем 165,1 млн из них – это выздоровления, а 790 млн жителей планеты полностью вакцинированы против COVID-19, обеспокоенность вызывает его более заразный штамм Дельта.

Впервые появившись в Индии, на сегодня он распространился во многих странах, среди которых оказалась и наша. Накануне было подтверждено заражение этим мутировавшим вариантом двух украинок, которые вернулись из РФ. Так, по примеру других государств, власти решили ввести ограничения для туристов с "опасных" территорий.

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Основные сведения о коронавирусе в мире.
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Рейтинг стран по распространению вируса за прошедшие сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • у 2 231 914 граждан была диагностирована инфекция с начала пандемии и до сегодня, из которых 52 181 больной умер, а 2 157 732 выздоровели. Сейчас с недугом борются не менее 22 тыс. украинцев.

  • В компании AstraZeneca заявили, что их COVID-вакцина эффективна для защиты как от первоочередного варианта вируса, так и от мутантов Дельта и Каппа.

  • Всего в мире зафиксировано более 3,906 млн смертей от осложнений этой болезни. Больше всего в США – 618 тыс., Бразилии – свыше полумиллиона, Индии – почти 400 тыс.

Главное за 24 июня:

  • Министерство обороны России начало разрабатывать препарат против коронавируса в виде жвачки. Она может стать доступной для обычных россиян, пишут российские СМИ.

  • В Германии за последнюю неделю выросло минимум вдвое количество пациентов, у которых обнаружили штамм COVID-19 Дельта, пишут западные СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

  • Украина оказалась на втором месте по количеству новых зарегистрированных летальных исходов от коронавируса за сутки в Европе. Согласно данным за 22 июня в стране от COVID-19 умерли 70 человек.

  • К концу августа на вариант Дельта COVID-19 будет приходиться 90% заражений в Евросоюзе, предположили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

  • Одну прививку против COVID-19, по состоянию на утро 24 июня, получили 1 млрд 729,6 млн человек в мире, тогда как 790,7 млн вакцинированы полностью.

  • Среди европейских государств Украина заняла 48 место по приросту больных коронавирусом (за сутки 22 июня было 835 заражений), а среди европейских – 8-ю строчку.

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