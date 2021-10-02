Ослабление ограничений в Австралии и 700 тыс. умерших в США. Хроника коронавируса на 2 октября

София Закревская
София Закревская
Covid
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Ослабление ограничений в Австралии и 700 тыс. умерших в США. Хроника коронавируса на 2 октября

По состоянию на субботу, 2 октября, коронавирусом в Украине и всем мире заболели более 235 млн человек. За прошедшие сутки подтверждено 472 256 новых случаев инфицирования, умерли 7 369 человек. Всего с начала пандемии от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом победить COVID-19 смогли свыше 211,8 млн человек. За сутки наибольшее количество новых зараженных выявили в США (120,8 тыс.), Великобритании (35,5 тыс.) и Турции (28,8 тыс.). Украина со своими 12 034 новыми случаями заняла 9-е место.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 2 октября:

  • В США от коронавируса умерли уже более 700 тыс. человек. В Белом доме заявили, что президент Байден обеспокоен ситуацией с COVID-19, а в стране принимаются все меры для спасения людей.

  • В больницах Киева находятся больше тысячи пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы. Больше 99% из них не были вакцинированы.

  • В Австралии в ноябре отменят самыКоронавирус в Украине и мире – хроника на сегодня 26 сентября 2021е жесткие в мире карантинные ограничения из-за COVID-19. Людям снова разрешат выезжать из страны, но есть условие.

  • Медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова сказала, что главной ошибкой при коронавирусе является лечение антибиотиками.

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