Ослабление ограничений в Австралии и 700 тыс. умерших в США. Хроника коронавируса на 2 октября

По состоянию на субботу, 2 октября, коронавирусом в Украине и всем мире заболели более 235 млн человек. За прошедшие сутки подтверждено 472 256 новых случаев инфицирования, умерли 7 369 человек. Всего с начала пандемии от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом победить COVID-19 смогли свыше 211,8 млн человек. За сутки наибольшее количество новых зараженных выявили в США (120,8 тыс.), Великобритании (35,5 тыс.) и Турции (28,8 тыс.). Украина со своими 12 034 новыми случаями заняла 9-е место.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 435 413 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 56 446 заболевших умерли, а 2 258 455 пациентов выздоровели.

Врач-инфекционист Ольга Сахневич считает, что коронавирус может стать простой респираторной инфекцией. Она назвала ряд необходимых для этого условий.

Ученые в ходе исследований обнаружили комбинацию препаратов, которая может подавлять коронавирус и может оказаться полезной в борьбе с пандемией.

В США от коронавируса умерли уже более 700 тыс. человек . В Белом доме заявили, что президент Байден обеспокоен ситуацией с COVID-19, а в стране принимаются все меры для спасения людей.

В больницах Киева находятся больше тысячи пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы. Больше 99% из них не были вакцинированы.