Ослабление ограничений в Австралии и 700 тыс. умерших в США. Хроника коронавируса на 2 октября
По состоянию на субботу, 2 октября, коронавирусом в Украине и всем мире заболели более 235 млн человек. За прошедшие сутки подтверждено 472 256 новых случаев инфицирования, умерли 7 369 человек. Всего с начала пандемии от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.
При этом победить COVID-19 смогли свыше 211,8 млн человек. За сутки наибольшее количество новых зараженных выявили в США (120,8 тыс.), Великобритании (35,5 тыс.) и Турции (28,8 тыс.). Украина со своими 12 034 новыми случаями заняла 9-е место.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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