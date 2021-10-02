Европейский регулятор заявил о связи вакцины Johnson & Johnson с тромбозами

Однодозовая вакцина от коронавируса Janssen от Johnson & Johnson может быть связана с тромбозом крови в венах. Производителю рекомендовали указать его как побочный эффект препарата.

К такому выводу пришло Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), сказано в отчете. Отмечается, что случаи закупорки кровеносных сосудов тромбами (тромбоэмболия), связанные с этой вакциной, довольно редки.

Сгустки крови могут возникать в глубоких венах в ногах, руках или паху, а также попадать оттуда в легкие человека.

Специальный Комитет по оценке рисков также исследовал такое явление, как иммунная тромбоцитопения после вакцинации Johnson & Johnson. Это состояние, при котором иммунная система по ошибке нацеливается на тромбоциты.

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"Они (тромбоциты – Ред.) необходимы для нормального свертывания крови. Очень низкий уровень тромбоцитов в крови может быть связан с кровотечением и иметь серьезные последствия для здоровья", – сказано в сообщении.

Тромбоцитопению также рекомендовано внести в перечень побочных эффектов вакцинации данным препаратом. Частота таких возможных реакций организма пока неизвестна.

В компании Johnson & Johnson сообщили, что шансы возникновения такие "побочек" очень низкие, а информация о продукте будет обновляться, пишет Reuters.

"Мы решительно поддерживаем повышение осведомленности о признаках и симптомах редких явлений, чтобы их можно было быстро выявить и эффективно лечить", – сказали в компании, добавив, что они тесно сотрудничают с властями, включая и EMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пришли к выводу, что препарат от Moderna лучше защищает от госпитализаций с COVID-19, чем вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.