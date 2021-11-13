Обязательные ПЦР-тесты даже для вакцинированных будут введены в Вене

В столице Австрии Вене на предстоящей неделе планируют ужесточить карантинные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Теперь для посещения массовых мероприятий вакцинированные и переболевшие граждане должны будут предъявить негативный результат ПЦР-исследования.

Об этом сообщила служба информации венской администрации, передает ТАСС. Кроме того, гостям и персоналу ресторанов и кафе нужно будет носить респираторные маски класса FFP2.

Отмечается, что результат ПЦР-теста, который станет обязательным для привитых и переболевших, будет действовать 48 часов. Это правило коснется посещения спортивных мероприятий и культурных учреждений – кино, театров, опер.

Кроме того, с 15 ноября родители в Вене смогут записать на прививку от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Как отмечает издание, за минувшие сутки в Австрии зарегистрировали рекордный за время пандемии показатель заболеваемости на коронавирус – 13 152 новых случаев. С 15 ноября по всей стране введут локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом. С 8 ноября им уже запрещен вход в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры.

Также Минздрав страны объявил о введении обязательной вакцинации персонала в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей. Ею стала Коста-Рика. Граждан в возрасте от 5 до 11 лет начнут иммунизировать препаратом Comirnaty от BioNTech/Pfizer в марте 2022 года. С 25 октября в Коста-Рике уже разрешили вакцинировать детей старше 12 лет.

В Украине на данный момент обязательно должны вакцинироваться от коронавируса представители ряда профессий. Это сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и структурных подразделений, всех учебных и научных заведений. С 9 декабря к ним присоединятся и некоторые другие. Работники перечисленных учреждений, которые не иммунизировались против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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