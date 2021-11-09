Ляшко заявил, что медиков в Украине обяжут делать прививки от COVID-19: кто еще попадет в список
В Украине медицинских работников тоже могут обязать проходить вакцинацию против коронавируса. Правда, сделать это планируется уже на следующих этапах расширения соответствующего списка.
На этом подчеркнул глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV. По его словам, при нынешней волне COVID-19 в стране и так наблюдается нехватка врачей.
"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Отстрани их от работы – и отделение останавливается", – пояснил он.
В Минздраве провели анализ, определив медицинские учреждения, где сейчас больше всего невакцинированных врачей и медицинского персонала. Так что на следующих этапах расширения списка профессий, для которых вакцинация обязательна, там появятся и эти.
"На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80%. Экстренные отделения – больше, коронавирусные – под 100%", – заявил Ляшко.
Он отметил, что Минздрав уже подготовил дополнение к вышеупомянутому перечню. Пока этот приказ не вступил в силу. Но им предлагается дополнить список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19 работниками:
предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги;
заведений защиты прав детей, реабилитационных;
предприятий, учреждений и организаций, внесенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (№83, утвержденный постановлением Кабмина от 4 марта 2015 года).
Напомним: вакцинироваться против COVID-19 в Украине обязали и учителей. С 8 ноября педагоги, не получившие никакой прививки, не имеют права преподавать.
Это предусмотрено приказом Минздрава, утвержденным Кабинетом министров. Документом устанавливается перечень профессий, для которых прививка против коронавируса обязательна. В частности, речь идет о работниках:
центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
местных госадминистраций и структурных подразделений;
всех учебных и научных заведений.
Согласно приказу, таких невакцинированных украинцев имеют право отстранять от работы. Зарплаты в таком случае за ними не будут сохраняться, также не будут выплачиваться больничные.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье специалисты СБУ разоблачили схему махинаций с данными о вакцинации против коронавируса. Оказалось, что заместитель директора одного из медучреждений вносила ложную информацию о пациентах в систему eHealth, принимая за услугу 2,5 тыс. грн с человека.
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