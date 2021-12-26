Новые рекорды в Италии и Франции и Украина в лидерах по смертности от COVID-19. Хроника коронавируса на 26 декабря
В мире по состоянию на воскресенье, 26 декабря, коронавирусом заболели уже 279,8 млн человек. 250 млн пациентов смогли победить болезнь, а жизни 5,4 млн людей унес COVID-19.
За сутки умерли 4104 пациента, а также было выявлено 493 423 новых случая инфицирования. Больше всего зараженных во Франции (+104 611), Италии (+54 762) и США (+40 458). Лидерами по смертности стали Россия (981), Польша (269) и Украина (268).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 642 314 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 94 700 пациентов умерли, а 3 423 933 человека выздоровели.
Основная стратегия Минздрава Украины по вакцинации граждан в 2022 году – это две повторные прививки через один год после получения базового курса. Дополнительные и бустерные дозы должны получить, прежде всего, самые уязвимые категории населения.
В Италии и Франции были обновлены рекорды заболеваемости коронавирусом. Напомним, что данная вспышка обусловлена штаммом Омикрон, который набирает силу в Европе и всем мире.
Главное за 26 декабря:
Круизный лайнер Carnival Freedom не впустили в два голландских порта – Аруба и Бонайре – в Карибском бассейне. Причиной стали случаи коронавируса на борту.
В Индии разрешили вакцинировать от коронавируса подростков с 15 лет. Они смогут получить прививки уже после Нового года – с 3 января.
Врач-пульмонолог Лидия Тараленко рассказала, что полное восстановление организма после коронавируса может длиться до года. Улучшить состояние легких поможет дыхательная гимнастика.
В Португалии штамм Омикрон уже является доминирующим вариантом коронавируса. Его доля в выявленных случаях заболевания составляет 61,5%.
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