В Украине меньше 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

София Закревская
Covid
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В Украине меньше 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, выявили 2810 новых случаев коронавируса, среди заболевших 240 – это дети, а еще 30 – медработники. Скончались за день 138 пациентов, а выздоровели 4279 человек.

За сутки были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 1832 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего в стране по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, подтверждено уже 3 645 124 случая заражения COVID-19, 94 838 из них оказались летальными, а еще 3 428 212 пациентов смогли победить болезнь.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

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  • Киев – 251;

  • Винницкая область – 111;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 167;

  • Донецкая область – 120;

  • Житомирская область – 172;

  • Закарпатская область – 84;

  • Запорожская область – 51;

  • Ивано-Франковская область – 135;

  • Киевская область – 196;

  • Кировоградская область – 70;

  • Луганская область – 6;

  • Львовская область – 164;

  • Николаевская область – 82;

  • Одесская область – 117;

  • Полтавская область – 90;

  • Ривненская область – 86;

  • Сумская область – 106;

  • Тернопольская область – 134;

  • Харьковская область – 95;

  • Херсонская область – 22;

  • Хмельницкая область – 123;

  • Черкасская область – 150;

  • Черновицкая область – 67;

  • Черниговская область – 85

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса

За сутки в Украине сделали 28 258 прививок от COVID-19, первую дозу получили 9190 человек, вторую – 18 716 граждан, дополнительную – 104 украинца. Ревакцинацию провели 248 жителям страны.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделали уже 27 980 023 укола. Полностью вакцинированы 13 393 627 человек, первую дозу получили 14 583 759 украинцев. Дополнительной дозой иммунизировали 2022 человек, а ревакцинальной – 615.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве в 2022 году планируют делать украинцам две повторные прививки через один год после получения базового курса. Там также рассказали, кто должен получить дополнительную и бустерную дозы.

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