В Украине меньше 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, выявили 2810 новых случаев коронавируса, среди заболевших 240 – это дети, а еще 30 – медработники. Скончались за день 138 пациентов, а выздоровели 4279 человек.

За сутки были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 1832 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего в стране по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, подтверждено уже 3 645 124 случая заражения COVID-19, 94 838 из них оказались летальными, а еще 3 428 212 пациентов смогли победить болезнь.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Видео дня

Киев – 251;

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ривненская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса

За сутки в Украине сделали 28 258 прививок от COVID-19, первую дозу получили 9190 человек, вторую – 18 716 граждан, дополнительную – 104 украинца. Ревакцинацию провели 248 жителям страны.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделали уже 27 980 023 укола. Полностью вакцинированы 13 393 627 человек, первую дозу получили 14 583 759 украинцев. Дополнительной дозой иммунизировали 2022 человек, а ревакцинальной – 615.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве в 2022 году планируют делать украинцам две повторные прививки через один год после получения базового курса. Там также рассказали, кто должен получить дополнительную и бустерную дозы.