В Украине меньше 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, выявили 2810 новых случаев коронавируса, среди заболевших 240 – это дети, а еще 30 – медработники. Скончались за день 138 пациентов, а выздоровели 4279 человек.
За сутки были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 1832 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, подтверждено уже 3 645 124 случая заражения COVID-19, 94 838 из них оказались летальными, а еще 3 428 212 пациентов смогли победить болезнь.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 251;
Винницкая область – 111;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 167;
Донецкая область – 120;
Житомирская область – 172;
Закарпатская область – 84;
Запорожская область – 51;
Ивано-Франковская область – 135;
Киевская область – 196;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 6;
Львовская область – 164;
Николаевская область – 82;
Одесская область – 117;
Полтавская область – 90;
Ривненская область – 86;
Сумская область – 106;
Тернопольская область – 134;
Харьковская область – 95;
Херсонская область – 22;
Хмельницкая область – 123;
Черкасская область – 150;
Черновицкая область – 67;
Черниговская область – 85
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса
За сутки в Украине сделали 28 258 прививок от COVID-19, первую дозу получили 9190 человек, вторую – 18 716 граждан, дополнительную – 104 украинца. Ревакцинацию провели 248 жителям страны.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделали уже 27 980 023 укола. Полностью вакцинированы 13 393 627 человек, первую дозу получили 14 583 759 украинцев. Дополнительной дозой иммунизировали 2022 человек, а ревакцинальной – 615.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве в 2022 году планируют делать украинцам две повторные прививки через один год после получения базового курса. Там также рассказали, кто должен получить дополнительную и бустерную дозы.
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