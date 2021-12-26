В Украине будут изготавливать вакцину от COVID-19: названы сроки

В Украине над разработкой собственной вакцины от коронавируса сейчас работают две команды ученых: одна под руководством академика Сибирного, вторая – профессора Комиссаренко. В конце этого года они должны обнародовать отчеты и рассказать, на каком этапе у них создание украинского препарата.

Об этом "Суспільному" рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. Он отметил, что разработка вакцины – это непростой процесс. Он нуждается в фундаментальных исследованиях, которые могут длиться несколько лет.

Кроме государственной программы, в Украине есть и частные инициативы по COVID-вакцинам. Так, компания "Лекхим" решила развернуть дополнительную промышленную линию для производства китайской вакцины CoronaVac на территории нашего государства. Ее должны запустить в феврале 2022-го, сейчас продолжаются работы по монтажу и налаживанию работы.

Видео дня

"После того, как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества", – пояснил Кузин.

Если с документами все будет в порядке, то линия может заработать уже во втором-третьем квартале следующего года. Вакцина CoronaVac будет доставляться в Украину уже готовой, а здесь ее будут разливать в шприцы для одноразового использования.

Кроме того, по словам Кузина, в "Лекхим" заявили о намерении разработать собственную инактивированную вакцину, которая будет работать так же, как китайская CoronaVac.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве в 2022 году планируют делать украинцам две повторные прививки через один год после получения базового курса. Там также рассказали, кто должен получить дополнительную и бустерную дозы.

Мы также писали о том, чем отличаются ревакцинальные и дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Все детали по ссылке.