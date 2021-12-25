Третья доза или повторная ревакцинация? Кузин рассказал, как будут прививать против COVID-19 украинцев в 2022 году

Основная стратегия Министерства здравоохранения Украины по вакцинации граждан в 2022 году – это две повторные прививки через один год после получения базового курса. Дополнительные и бустерные (третие) дозы должны получить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения.

Об этом рассказал Игорь Кузин, заместитель председателя Министерства здравоохранения, главный государственный санитарный врач в интервью "Суспільному". Он пояснил, что человек, получивший прививку в 2021-м, должен через год обратиться в пункт прививки за ревакцинацией. В то же время он может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался при первой прививке.

По словам Кузина, согласно данным, полученным из других стран мира и Европы об эффективности вакцинации с использованием дополнительных и бустерных (третьих) доз, их должны получить, прежде всего, те категории населения, которые в этом нуждаются по состоянию здоровья.

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В чем разница между бустерной и дополнительной дозой?

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы защитить людей, у которых из-за состояния здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. Например, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИДом или иммунодефицитом. Благодаря уколу удается достичь уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Однако не следует путать ее с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продолжить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Напомним, ранее Кузин рассказал, что бустерная доза вакцины от коронавируса, вероятнее всего, будет продолжать действие сертификата от коронавируса. В то же время, главный санврач уточнил, что в случае введения дополнительной дозы для определенных категорий граждан сертификат не будет продолжаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине третью дозу вакцины против коронавируса могут получить люди, имеющие для этого медицинские показания. Дополнительную прививку они могут получить через 28-90 дней.

Также Кузин заявил, что в ближайшее время будет обнародовано решение о проведении бустерной вакцинации от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом. В то же время все остальные рассчитывать на третью прививку смогут не раньше начала 2022 года.