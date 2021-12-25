Чем отличаются ревакцинальная и дополнительная дозы вакцины от COVID-19: пояснение Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что бустерная доза вакцины от COVID-19 вводится с целью усилить эффективность борьбы с заражением и тяжелым течением болезни. В то же время дополнительная доза показана людям с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита.

По словам Ляшко, также отличия заключаются в интервалах и схеме ввода антиковидной вакцины. Об этом глава Минздрава рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

Ляшко отметил, что для лучшей защиты украинцев от тяжелого течения болезни сейчас в стране разрешена как ревакцинальная доза, так и дополнительная. По его словам, ревакцинальную дозу оптимально вводить в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы. При этом Минздрав одобряет позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактики и позволяет ревакцинироваться вне зависимости от того, каким препаратом изначально был привит человек.

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Как отмечает министр, ревакцинальную дозу уже ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы. На сегодня ревакцинальную дозу уже получили 367 человек.

"Также согласно рекомендациям НТГЭИ ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана Коронаваком или АстраЗенекой, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной", – отметил Ляшко.

Получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу сертификата о вакцинации, который будет действовать 270 дней начиная с даты последней прививки против COVID-19.

В свою очередь дополнительную дозу вакцины могут получить люди, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины. Стоит отметить, что получить дополнительную дозу вакцины такие группы населения могут уже через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они привились. Однако оптимально ввести ее в период до трех месяцев после второй дозы.

Кто может получить дополнительную дозу вакцины?

люди с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и т.п.);

люди с ВИЧ-инфекцией;

люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток;

люди с аутоиммунными заболеваниями, которые получают иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

люди после химиотерапии или лучевой терапии;

люди, которые получали высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

По словам Ляшко, это неполный список показаний для дополнительной дозы. В Минздраве советуют обращаться к семейному врачу, который в свою очередь будет принимать решение о необходимости дополнительной дозы.

"Это неполный перечень состояний и показаний для получения дополнительной дозы. Если у человека есть заболевание или во время прививки проходило лечение, которое могло повлиять на его иммунную систему, ему следует посоветоваться со своим семейным или профильным врачом. Тот определит, нужен ли ему дополнительная доза антиковидной вакцины, и в случае необходимости выпишет ей направление на прививку", – рассказал министр.

Примечательно, что в отличие от ревакцинации введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы. Также Ляшко подчеркнул, что дополнительная доза вводится той же вакциной, которой были сделаны две предыдущие дозы. Если же эта вакцина отсутствует, то возможна комбинация вакцин по утвержденным в Украине схемам.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции в 2022 году. Планируется вводить две дозы. При этом вакцинация дополнительной третьей или бустерной дозой не рассматривается.