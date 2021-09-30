Невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения зарплаты – Ляшко. Видео

В Украине государственных служащих и педагогов, которые не привились против COVID-19, будут временно отстранять от работы – на время карантина. Таких лиц не имеют права увольнять, но на время отстранения зарплату им выплачивать не будут.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в комментарии журналистам. Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Украина 24" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Отметим: указ правительства с такими правилами еще не утвержден, но Министерство юстиции должно зарегистрировать его в ближайшее время.

Новое правило будет касаться представителей профессий, для которых в Украине хотят ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Как сказал Ляшко, этот список уже четко определен. В него входят:

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все педагоги, независимо от специализации заведения (ясли, детские садики, школы, профтехучилища, вузы и т.д.);

работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах;

представители местных госадминистраций (областных, городских, районных).

Отстранять непривившегося сотрудника обязан работодатель, заявил глава Министерства здравоохранения Украины. В то же время место работы должно быть сохранено за таким лицом.

Конкретной даты, когда новые COVID-нормы вступят в силу, Ляшко не назвал.

Добавим: в проекте приказа Минздрава сказано, что если в компании будет работать невакцинированный человек, иммунизация которого обязательна, то ответственность за это понесет работодатель.

Как писал OBOZREVATEL:

с 23 сентября Украина вернулась в "желтую" зону карантина. Об ограничениях, действующих на территории страны, читайте здесь.