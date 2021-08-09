На сколько хватает прививки от коронавируса: ученые дали ответ

Часть государств в ближайшее время планируют вводить гражданам бустерную дозу вакцины против коронавируса для усиления защиты, далее, скорее всего, предстоит проведение ежегодной ревакцинации.

Так, на сегодняшний день ученые не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, как часто необходимо будет делать прививки от COVID-19. Об этом пишет "Слово і діло".

Так, согласно результатам исследования, которые ранее озвучил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, первоначальная эффективность вакцины, произведенной этой фармкомпанией, – 96,2%. Приблизительно через 4-6 месяцев после получения второй дозы прививки она снижается примерно до 84%.

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То есть, через 18 месяцев после вакцинации эффективность вакцины составит менее 50%, и тогда потребуется повторная вакцинация.

В свою очередь Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, который участвовал в создании антиковидной вакцины Moderna, заявил, что максимальная ее эффективность в 94% сохраняется по крайней мере три месяца.

Между 21-41 и 70 днем после второй прививки вакциной АstraZeneca количество антител к COVID-19 сокращается приблизительно в пять раз, говорится в исследовании Института информатики здравоохранения при Университетском колледже Лондона. То есть, эффективность АstraZeneca сохраняется на максимальном уровне 2-3 месяца.

Что касается вакцины CoronaVac (Китай), уровень антител снижается ниже ключевого порога примерно через полгода после второй прививки. Но усилить защитный эффект может третья доза вакцины, считают исследователи.

В Beth Israel Deaconess Medical Center (США) заявляют, что вакцина Johnson & Johnson гарантирует устойчивый иммунный ответ в течение восьми месяцев и является эффективной против штамма "Дельта".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила еще более полмиллиона доз вакцины AstraZeneca от Дании в рамках договоренности с премьер-министром страны Метте Фредериксеном. Напомним также, ранее исследователи спрогнозировали появление опасной мутации коронавируса, против которой вакцины будут бессильны.