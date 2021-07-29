Как долго держится иммунитет после вакцинации Pfizer: результаты исследования
Эффективность вакцины против COVID-19 компании Pfizer снизится примерно до 84% через 4-6 месяцев после введения второй дозы. Первоначальная эффективность заявлена в 96,2%.
Об этом сообщил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в эфире телеканала CNBC. По его словам, данные основаны на результатах нового исследования, финансируемого компанией, которое еще не прошло экспертную оценку.
В исследовании приняли участие более 44 тысяч вакцинированных добровольцев.
Ранее производитель столкнулся с чиновниками здравоохранения США, которые настаивали на необходимости третьей дозы вакцины для повышения защиты иммунитета.
Отмечается, что если эффективность вакцины Pfizer со временем будет снижаться такими же темпами, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация.
Как сообщал OBOZREVATEL, более длительный промежуток между первой и второй дозами вакцины Pfizer заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с коронавирусом. Поэтому восьминедельный перерыв лучше интервала в три недели, как считалось ранее.
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