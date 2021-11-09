На Полтавщине от COVID-19 умерла 23-летняя роженица: ребенка удалось спасти
В городе Кременчуг Полтавской области от последствий коронавирусной инфекции скончалась 23-летняя роженица. Она преждевременно родила здорового ребенка путем кесарева сечения.
Как сообщает "Кременчугская газета", беременную девушку госпитализировали с двухсторонним воспалением легких. Длительное время она находилась на лечении, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что пациентка преждевременно родила ребенка путем кесарева сечения. Ребенок на данный момент здоров. За жизнь его матери медики долго боролись, но в итоге роженица умерла.
Кроме того, в штабе по ликвидации последствий медико-биологической ситуации заместитель мэра Кременчуга Ольга Усанова сообщила, что в городе 10 беременных женщин госпитализированы с диагнозом COVID-19.
Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская высказалась о вакцинации от COVID-19 беременных и оценила риски. По ее словам, на сегодняшний день все одобренные вакцины против коронавируса, включая новые мРНК препараты, хорошо зарекомендовали себя, но еще нет еще результатов длительного наблюдения. Поэтому при вакцинации нужно взвешивать все факторы и применять индивидуальный подход.
В то же время в Минздраве сообщили, что вакцинация во время беременности не оказывает негативного влияния ни на будущую мать, ни на плод.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США беременных и пытающихся забеременеть женщин призвали вакцинироваться от коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили соответствующие медицинское заключение.
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