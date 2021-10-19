Риск умереть от COVID-19 выше на 70%: в Минздраве призвали беременных женщин вакцинироваться

Вакцинация во время беременности не оказывает негативного влияния ни на будущую мать, ни на плод. Польза вакцинации для беременных больше, чем потенциальные риски.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения. Ссылаясь на данные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), в ведомстве рассказали, что беременные с коронавирусом чаще попадают в больницы и оказываются под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что беременные с COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть вследствие заболевания, а также риск преждевременных родов.

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В Минздраве отметили: вакцина от коронавирусной болезни не окажет негативного влияния на ребенка и мать, поскольку не содержит в себе живого вируса. В то же время беременным, как предостерегли в ведомстве, следует выбирать вакцину Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech.

"Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от ковида вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка. Здоровая мама – самое важное для здорового ребенка", – говорится в сообщении министерства.

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