Штамм Дельта более опасен для невакцинированных беременных: ученые рассказали о рисках

Более заразный вариант коронавируса Дельта повышает риски для беременных, не прошедших вакцинацию. В частности, получить осложнения в случае инфицирования и попасть в больницу.

Об этом говорится в исследовании ученых, данные которого опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии. Хотя отмечается, что его результаты еще не подтверждены экспертной оценкой и требуют дальнейшего изучения.

Специалисты провели обследования 1515 беременных женщин с диагнозом COVID-19. Все они получали медицинскую помощь в крупной государственной системе здравоохранения в Далласе (США) с мая 2020-го по 4 сентября 2021 года.

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В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с случаями коронавируса на ранних этапах пандемии заражения, вызванные Дельта-штаммом, приводят к худшим результатам для невакцинированных беременных.

Так, было установлено, что у 82 женщин (81 не была вакцинирована) развилось тяжелое течение болезни, десять нуждались в искусственной вентиляции легких, а две умерли.

Также, по словам ученых, доля тяжелых или критических случаев среди беременных составляла около 5% до начала 2021 года. Тогда как в феврале и большей части марта 2021 года таких "почти не было". А во время пика всплеска варианта Дельта в конце лета-2021 доля беременных пациенток с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, выросла с 10% до 15%.

"Беременные женщины сталкиваются с повышенным риском осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции. Поэтому эти данные о более высоком риске от варианта Дельта еще раз подчеркивают необходимость для них вакцинации против COVID-19", – процитировало Reuters руководителя исследования Эмили Адхикари из Техасского юго-западного медцентра.

Агентство добавило, что на прошлой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали к "неотложным действиям" по увеличению вакцинации против коронавируса среди беременных. А помимо них, также для кормящих грудью мам или тех, кто планирует беременность. Специалисты подчеркнули, что "преимущества вакцинации перевешивают известные или потенциальные риски".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее CDC в США выпустили медицинское заключение с призывом вакцинироваться от COVID-19 беременным. Он основывается на исследовании, которое не показало повышенного риска выкидыша как следствие прививки.