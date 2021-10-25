На Херсонщине развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19: какая ситуация в области

В Херсонской области из-за тяжелой ситуации с COVID-19 развернули мобильный госпиталь для пациентов. Техника прибыла в Каховскую центральную городскую больницу им. семьи Панкеевых.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Медицинское оборудование на пяти грузовиках доставили на специально подготовленную площадку возле медучреждения.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Всего будет создано дополнительных 120 койко-мест.

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Отметим, что Херсонщина находится в "красной" зоне карантина. В Херсонской области коронавирусом заразились 58 808 человек, скончались от болезни – 1634.

По состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждены 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 14 634 заболевших, из них 999 – дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Херсонщины оригинальным способом призвали вакцинироваться от коронавируса. Там заявили, что, когда человек попадет в реанимацию, его телефон отдадут жене, а она "вычислит всех любовниц".