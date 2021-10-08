Попадете в реанимацию, а номера ваших любовниц окажутся у жен: в Херсоне 'креативно' призвали украинцев вакцинироваться

Жителей Херсонщины оригинальным способом призвали вакцинироваться от коронавируса. Там заявили, что, когда человек попадет в реанимацию, его телефон отдадут жене, а она "вычислит всех любовниц".

Пост с таким сообщением опубликовал в Facebook главный санитарный врач области, исполняющий обязанности гендиректора "Херсонского областного лабораторного центра Минздрава Украины" Юрий Ромаскевич в пятницу, 8 октября.

"Не забывайте, что, когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", – написал главный санврач области.

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Отметим, что в Украине уже определили список работников, для которых вакцинация в Украине станет обязательной. Минздрав уже разработал приказ и передал его в Министерство юстиции. Речь идет о работниках учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и местных госадминистраций. Они должны вакцинироваться в течении месяца, иначе будут отстранены от работы.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, 95,7% пациентов, которые заболели коронавирусом в сентябре, были невакцинированными. Вместе с тем непривиты также 97% тех, кто попал с COVID-19 в больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск заявил, что вакцинация является единственным способом остановить распространение коронавирусной болезни. Он призвал всех последовать его примеру и пройти полный курс вакцинации.