Папа Римский призвал людей вакцинироваться от COVID-19: это простой способ заботы друг о друге

Папа Римский Франциск призвал людей последовать его примеру и пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. По его мнению, это единственный способ остановить распространение заболевания во всем мире.

Как написало агентство Reuters, Понтифик поблагодарил создателей вакцин и выразил надежду, что данные препараты будут доступны людям на всей планете. Об этом глава католической церкви заявил в видеообращении, сделанном от имени некоммерческой американской группы Ad Council и коалиции общественного здравоохранения COVID Collaborative.

"Благодаря Богу и труду многих из нас у человечества есть вакцины, которые защищают от коронавируса. Но главное условие победы над пандемией – их доступность. Так и будет, если мы будем работать сообща", – подчеркнул Франциск.

Видео дня

По словам Папы, вакцинация от коронавируса – это "простой, но важный способ заботы друг о друге, жест любви направленный на защиту уязвимых слоев населения".

Reuters отметило, что вакцины от коронавируса по прежнему остаются дефицитными для бедных стран, что повышает риск возникновения новых штаммов, которые в будущем будут циркулировать по всей планете.

Всего на 18 августа 2021 года в мире коронавирусом заболели 209 413 871 человек. Умерли от инфекции 4 395 176 пациентов. Выздоровели от коронавируса 187 694 470 человек. Болеют в данное время 17 324 225 человек.

В данное время вакцинировано на планете 23,7% населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Великобритании от коронавируса разрешили вакцинировать подростков возрастом от 12 до 17 лет препаратом Spikevax от компании Moderna.

ВОЗ выступила против введения третьей дозы вакцин от коронавируса для тех, кто уже получил две обязательные прививки.