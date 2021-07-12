Коллективный иммунитет против коронавируса: когда украинцы вернутся к нормальной жизни

В Украине и мире продолжается вакцинация от коронавируса. Чтобы вернуться к привычному образу жизни, нам необходим коллективный иммунитет, которого не получить без массовой иммунизации населения. Однако эксперты ВОЗ отмечают: новые штаммы пока что побеждают в гонке с вакцинацией.

OBOZREVATEL разобрался, когда украинцы достигнут коллективного иммунитета и возможна ли новая волна заболеваемости.

Это своего рода защита от инфекционного заболевания, которая возникает благодаря развитию иммунитета у населения. Достичь ее можно двумя способами:

в результате вакцинации как можно большего количества людей;

при условии формирования антител после перенесенной болезни.

В обоих случаях у человека вырабатываются антитела, которые не позволяют заболеть снова, или хотя бы снижают такую вероятность. Всемирная организация здравоохранения выступает за достижение коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Ведь это будет значительно быстрее, а также позволит снизить уровень заболеваемости и смертности.

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Эксперты по-разному оценивают минимальный порог коллективного иммунитета – то есть процент населения, которому необходимы антитела для предотвращения распространения вируса. Чем заразнее болезнь, тем выше этот порог. К примеру, для кори он составляет около 95%, для полиомиелита – 80%.

Что же касается коронавируса, то тут точную цифру назвать сложно, исследования в этом вопросе еще ведутся. Однако по данным ВОЗ, чтобы разорвать цепочку передачи вируса, нужно вакцинировать примерно 70-80% населения.

В Украине выработку коллективного иммунитета тормозят низкие темпы вакцинации. Также на этот процесс существенно влияет мутация коронавируса – новые штаммы становятся более устойчивыми к вакцине.

"Я рассчитываю на коллективный иммунитет, но вирусы будут модифицироваться. И коллективный иммунитет, который образуется от COVID-19, не будет работать на COVID-21, потому что он уже совсем другой. Возникают новые штаммы, вирус становится сильнее, мудрее, умнее", – считает заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

По ее словам, преодоление эпидемии возможно при условии, если будет работать определенная система: "вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность".

Ученые из Киевского политехнического института прогнозируют, что в Украине коллективный иммунитет будет сформирован не ранее начала 2023 года.

"Из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации, несоблюдения в должном объеме карантинных норм Украина принадлежит к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета", — сказано в исследовании.

Это означает, что коллективный иммунитет украинцев сформируется главным образом потому, что большинство переболеет COVID-19, а это приведет к потерям населения, замедлению экономического роста и изоляции от стран, где эпидемическую ситуацию взяли под контроль.

ВОЗ в этом вопросе также дает неутешительные прогнозы. По данным экспертов, в текущем году достичь коллективного иммунитета точно не получится.

"Даже если вакцины начнут защищать наиболее уязвимые группы, мы не достигнем какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", – заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"То, что коллективный иммунитет появится в ряде стран, пока не защитит население по всему миру", – добавила она.

Скорее всего, да. В последние месяцы коронавирус начал активно мутировать. Появилось несколько опасных штаммов – в частности, Дельта и Эпсилон. Они демонстрируют большую заразность и даже невосприимчивость к вакцинам.

"Дельта вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большей степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но в гораздо меньшей степени, чем предыдущие группы. Однако все же вакцины спасают от тяжелого течения заболевания. Непривитые с большей вероятностью заболеют более тяжело, чем привитые даже одной дозой", – рассказал OBOZREVATEL врач-анестезиолог Борис Бриль.

Главный санитарный врач Игорь Кузин отмечает, что именно штамм Дельта станет причиной новой волны заболеваемости осенью. Согласно одному из прогнозов, количество заболевших может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели.

"У нас пожилое население вакцинировано только на 17%. То есть, когда Дельта наберет у нас обороты, мы будем иметь не меньшее, а даже большее количество поражения наших граждан... Темпы вакцинации показывают, что мы не только приближаемся к странам третьего мира. Мы такой страной фактически являемся", – подчеркнул врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

Медик также отмечает, что вирус нельзя победить одной вакцинацией. Для этого нужно предпринимать и другие меры, в том числе обеспечивать вентиляцию в социально важных объектах – в садиках, школах и так далее.

Вот, что рекомендуют эксперты для достижения коллективного иммунитета: