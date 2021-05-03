Украину ждет COVID-21, коллективный иммунитет не спасет, – Богомолец

Осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала она.

По ее словам, вспышку коронавируса в Индии вызвал именно новый штамм. "Мы видим, что сегодня происходит в Индии, которая якобы прошла первую волну более или менее спокойно. А происходит там уже не COVID-19, а COVID-21".

Медик отметила, что в случае с COVID-21 вряд ли можно рассчитывать на коллективный иммунитет, приобретенный от COVID-19.

"Я также рассчитываю на коллективный иммунитет, но вирусы будут модифицироваться. И коллективный иммунитет, который образуется от COVID-19, не будет работать на COVID-21, потому что он уже совсем другой. Возникают новые штаммы, вирус становится сильнее, мудрее, умнее", – объяснила врач.

В то же время Богомолец спрогнозировала, что в мире будут появляться "более умные" вакцины от коронавируса, вакцины нового поколения.

По ее словам, преодоление эпидемии возможно при условии, если будет работать определенная система. "Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность".

Как писал OBOZREVATEL, в Индии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Пациенты умирают за пределами переполненных больниц, а рекордное количество новых случаев заражения продолжает расти.