Какие области Украины могут первыми покинуть "красную" зону карантина: озвучен прогноз

Уже на следующей неделе четыре региона Украины могут покинуть "красную" зону карантина: Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Также, вероятно, к ним присоединится Львовщина.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он назвал их "ближайшими кандидатами"

"Со следующей недели мы можем увидеть активный выход из "красного" уровня эпидопасности", – сказал эксперт.

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В то же время он отметил, что это еще не победа над коронавирусом, а лишь локальное улучшение ситуации. Украина не прошла полностью пик третьей волны заболевания коронавирусом, однако наблюдается тенденция на стабилизацию.

Заболеваемость снизилась на 8%. В то же время в Европе показатели продолжают расти. Также Украина вышла из топ-3 антилидеров Европы по заболеванию.

Напомним, на данный момент 18 регионов находятся в "красной" зоне карантина из-за неутешительной ситуации с коронавирусом, однако в Министерстве здравоохранения надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из этого уровня эпидемической опасности. По словам министра Виктора Ляшко, в ряде областей уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом.

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