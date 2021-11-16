Как в Раде проверяют сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19. Фоторепортаж

Во вторник, 16 ноября, в Верховной Раде начали соблюдать требования "красной" зоны карантина и запускать в здание только при наличии COVID-документов. Проверку проводят правоохранители у самого входа в парламент.

Как сообщает издание "Телеграф", кроме обычной проверки документов, теперь на входе в Верховную Раду у каждого проверяют ковидные документы. Так, для того, чтобы попасть внутрь парламента, человек должен предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад или же тест на антиген.

Фотокорреспондент издания успел зафиксировать, как проверку COVID-документов проходили депутаты от партии "Слуга народа" Артем Культенко и Вячеслав Медяник.

Видео дня

Стоит отметить, что новые ограничения в Верховной Раде касаются не только народных избранников, но и всех желающих попасть в здание, в том числе сотрудников аппарата ВР, представителей СМИ, помощников нардепов, членов Кабмина и других органов власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября в парламенте возник конфликт охраны и народного депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука на почве карантинных ограничений. Ранее этот нардеп категорически отказался прививаться от коронавируса COVID-19. Чтобы присутствовать на пленарных заседания в Раде и выполнять свои профессиональные обязанности политик готов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Нардеп подсчитал, что регулярные тесты могут обходиться ему в 4000 гривен в месяц, но вакцинироваться как и прежне не собирается.

Напомним, глава парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение, согласно которому в Верховную Раду больше не будут пускать невакцинированных, без негативного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса. Спикер парламента говорил, что 83% народных депутатов получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, что составляет приблизительно 350 человек.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины во взаимодействии с Министерством здравоохранения открыла в отеле "Национальный" пункт вакцинации против COVID-19. Однако прививку там смогут сделать не только народные депутаты, но и все желающие. К слову, в первый день работы пункта депутатов, желающих сделать прививку там не заметили.