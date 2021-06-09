Как будет развиваться ситуация с COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз до 22 июня

Украинские ученые предполагают, что до конца июня 2021 в стране улучшится ситуация вокруг заболеваемости коронавирусом. Они прогнозируют пик заражений уже 10 июня – в среднем более 2 тыс. случаев и уменьшение инфицирований почти втрое до 22 июня.

Прогноз развития эпидемии COVID-19 в стране до это числа составили специалисты Национальной академии наук (НАН). Данные с графиками опубликованы на ее сайте.

Ученые подчеркнули, что их прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестов, подозрений на заражение коронавируса и карантинных ограничений. Также во время вычислений они рассчитывали на то, что репродуктивное число и коэффициент летальности от болезни останутся прежними в течение указанного периода.

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Так, согласно рассмотренными сценариями, регионами с наибольшей ожидаемой количеством новых инфицированных могут стать Киев, Киевская и Запорожская области.

В целом для Украины прогнозируют среднее количество новых:

инфекций за день на 15 июня – 1296-1699;

летальных случаев за день на 15 июня – 40-98;

заражений за день на 22 июня – 680-1393;

смертей за день на 22 июня – 15-85.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня и 1013 – недели 16-22 июня. А летальных случаев от коронавируса – 69 и 50 соответственно", – говорится в прогнозе.

Напомним: сегодня в Украине подтверждено 2 218 039 случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 51 410 человек, при этом 2 108 684 гражданина ее побороли. Так, активными больными остаются почти 60 тысяч украинцев. За прошедшие сутки в стране выявили 1385 случаев инфицирования, было подтверждено 77 смертей и 6962 выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня все области Украины перешли в "зеленую" зону карантина. Это стало возможным благодаря тому, что в областях больше не превышены показатели по коронавирусу. Так, в регионах должны были снять ограничения, которые действовали в "желтой" зоне.