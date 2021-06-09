Коронавирусом в Украине заболели 1,3 тысячи человек за сутки, выздоровели почти 7 тысяч
По состоянию на утро среды, 9 июня, в Украине официально подтверждено 2 218 039 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1385 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 410человек (+77 за сутки), выздоровели 2 108 684 (+6962 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 25344 человек,
методом ИФА – 11463 человек,
экспресс-тестами – 23813 человек.
г. Киев – 262 случая;
Винницкая область – 18 случаев;
Волынская область – 42 случая;
Днепропетровская область – 75 случаев;
Донецкая область – 56 случаев;
Житомирская область – 16 случаев;
Закарпатская область – 31 случай;
Запорожская область – 43 случая;
Ивано-Франковская область – 30 случаев;
Киевская область – 142 случая;
Кировоградская область – 20 случаев;
Луганская область – 21 случай;
Львовская область – 55 случаев;
Николаевская область – 59 случаев;
Одесская область – 44 случая;
Полтавская область – 41 случай;
Ривненская область – 75 случаев;
Сумская область – 43 случая;
Тернопольская область – 24 случая;
Харьковская область – 87 случаев;
Херсонская область – 68 случаев;
Хмельницкая область – 64 случая;
Черкасская область – 36 случаев;
Черновицкая область – 22 случая;
Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.
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