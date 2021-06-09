Коронавирусом в Украине заболели 1,3 тысячи человек за сутки, выздоровели почти 7 тысяч

По состоянию на утро среды, 9 июня, в Украине официально подтверждено 2 218 039 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1385 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 410человек (+77 за сутки), выздоровели 2 108 684 (+6962 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25344 человек,

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методом ИФА – 11463 человек,

экспресс-тестами – 23813 человек.

г. Киев – 262 случая;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 42 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 56 случаев;

Житомирская область – 16 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано-Франковская область – 30 случаев;

Киевская область – 142 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 55 случаев;

Николаевская область – 59 случаев;

Одесская область – 44 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ривненская область – 75 случаев;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 24 случая;

Харьковская область – 87 случаев;

Херсонская область – 68 случаев;

Хмельницкая область – 64 случая;

Черкасская область – 36 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.