Коронавирусом в Украине заболели 1,3 тысячи человек за сутки, выздоровели почти 7 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро среды, 9 июня, в Украине официально подтверждено 2 218 039 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1385 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 410человек (+77 за сутки), выздоровели 2 108 684 (+6962 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 25344 человек,

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  • методом ИФА – 11463 человек,

  • экспресс-тестами – 23813 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 262 случая;

  • Винницкая область – 18 случаев;

  • Волынская область – 42 случая;

  • Днепропетровская область – 75 случаев;

  • Донецкая область – 56 случаев;

  • Житомирская область – 16 случаев;

  • Закарпатская область – 31 случай;

  • Запорожская область – 43 случая;

  • Ивано-Франковская область – 30 случаев;

  • Киевская область – 142 случая;

  • Кировоградская область – 20 случаев;

  • Луганская область – 21 случай;

  • Львовская область – 55 случаев;

  • Николаевская область – 59 случаев;

  • Одесская область – 44 случая;

  • Полтавская область – 41 случай;

  • Ривненская область – 75 случаев;

  • Сумская область – 43 случая;

  • Тернопольская область – 24 случая;

  • Харьковская область – 87 случаев;

  • Херсонская область – 68 случаев;

  • Хмельницкая область – 64 случая;

  • Черкасская область – 36 случаев;

  • Черновицкая область – 22 случая;

  • Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.

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