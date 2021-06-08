В Украину доставили еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

Во вторник, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.

Как сообщается на сайте ЮНИСЕФ, все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.

"Поставки продолжаются и до конца 2021 года в рамках инициативы Украина должна получить достаточно вакцин от различных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения", – говорится в сообщении.

"Вместе с полной новой поставкой, общее количество вакцин, полученных из COVAX, составит 2 137 500 доз (Pfizer-BioNTech и AstraZeneca)", – заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Видео дня

В то же время он напомнил, что вакцинация сама по себе не является гарантией против передачи COVID-19 другим.

"Поэтому, пожалуйста, продолжайте носить маски, держите физическую дистанцию и избегайте скопления людей, особенно в период летних отпусков", – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Украину прибыла партия вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech, которая впервые была закуплена за средства государственного бюджета.

Pfizer-BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.