Украина стала "зеленой" зоной: какие запреты снимут

В Украине по состоянию на 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина. Таким образом, будут сняты ограничения, которые действовали в "желтой" зоне.

Согласно информации на сайте Министерства здравоохранения, "зеленая" зона вводится тогда, когда нет всплеска заболевания, а загруженность коек в больнице на уровне 5%.

В "зеленой" зоне разрешено:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

массовые мероприятия с участием более 50 человек;

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

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перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов. Но разрешается адресная доставка и на вынос.

Также теперь разрешается деятельность хостелов и посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

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