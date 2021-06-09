Украина стала "зеленой" зоной: какие запреты снимут
В Украине по состоянию на 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина. Таким образом, будут сняты ограничения, которые действовали в "желтой" зоне.
Согласно информации на сайте Министерства здравоохранения, "зеленая" зона вводится тогда, когда нет всплеска заболевания, а загруженность коек в больнице на уровне 5%.
В "зеленой" зоне разрешено:
пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
массовые мероприятия с участием более 50 человек;
работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;
посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;
работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов. Но разрешается адресная доставка и на вынос.
Также теперь разрешается деятельность хостелов и посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на сегодня в Украине подтверждено 2 218 039 случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 51 410 человек, одновременно 2 108 684 гражданина ее побороли. Так, активными больными остаются почти 60 000 украинцев.
С начала кампании иммунизации в Украине прививки против COVID-19 получили уже 1 328 070 граждан, полностью вакцинированы 161 378 украинцев.
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