Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина

В Украине по состоянию на среду, 9 июня, все области перешли в "зеленую" зону карантина. Это стало возможным благодаря тому, что в областях больше не превышены показатели по коронавирусу.

Например, коэффициент новых случаев COVID-19 в целом составил 3,9% на 8 июня. Обновленные данные по зонированию регионов опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).

Согласно ему, лучшие показатели касаются охвата тестированием – по стране 745 на 100 тысяч населения (при норме 300)

Остальные индикаторы, определяющие уровни эпидемической опасности по распространению болезни, такие (на 8 июня):

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уровень заболеваемости (менее 75 на 100 тыс. нас.) – 74;

уровень госпитализаций (60 на 100 тыс. нас.) – 15,5;

динамика уровня госпитализаций (норма до 50%) – -26,8%;

загруженность коек с кислородом (до 65%) – 17%.

Напомним: в Украине решили смягчить карантин, в частности, относительно массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кроме того, теперь по-новому будут устанавливаться зоны эпидопасности.

В постановлении правительства указано, что "зеленый" уровень эпидопасности будет устанавливаться, если:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – менее 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (ПЦР или экспресс-тесты) – менее 4%;

количество проведенных тестов указанных видов в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300:

на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

На сегодня в Украине:

работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метра;

разрешена работа ночных клубов, концертов и массовых мероприятий;

но обязательное условие – не менее 4 кв. м площади на одного человека или наполненность залов не более двух третей мест;

гражданам Украины при наличии негативного ПЦР-теста или экспресс-теста можно не уходить на самоизоляцию.

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