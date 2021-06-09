Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
3,4 т.
Карантин в Украине

В Украине по состоянию на среду, 9 июня, все области перешли в "зеленую" зону карантина. Это стало возможным благодаря тому, что в областях больше не превышены показатели по коронавирусу.

Например, коэффициент новых случаев COVID-19 в целом составил 3,9% на 8 июня. Обновленные данные по зонированию регионов опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).

Согласно ему, лучшие показатели касаются охвата тестированием – по стране 745 на 100 тысяч населения (при норме 300)

Остальные индикаторы, определяющие уровни эпидемической опасности по распространению болезни, такие (на 8 июня):

Видео дня

  • уровень заболеваемости (менее 75 на 100 тыс. нас.) – 74;

  • уровень госпитализаций (60 на 100 тыс. нас.) – 15,5;

  • динамика уровня госпитализаций (норма до 50%) – -26,8%;

  • загруженность коек с кислородом (до 65%) – 17%.

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности по COVID-19

Напомним: в Украине решили смягчить карантин, в частности, относительно массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кроме того, теперь по-новому будут устанавливаться зоны эпидопасности.

COVID-карта Украины

В постановлении правительства указано, что "зеленый" уровень эпидопасности будет устанавливаться, если:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – менее 75;

  • коэффициент выявления случаев COVID-19 (ПЦР или экспресс-тесты) – менее 4%;

  • количество проведенных тестов указанных видов в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300:

  • на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина

На сегодня в Украине:

  • работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метра;

  • разрешена работа ночных клубов, концертов и массовых мероприятий;

  • но обязательное условие – не менее 4 кв. м площади на одного человека или наполненность залов не более двух третей мест;

  • гражданам Украины при наличии негативного ПЦР-теста или экспресс-теста можно не уходить на самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения