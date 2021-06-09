Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина
В Украине по состоянию на среду, 9 июня, все области перешли в "зеленую" зону карантина. Это стало возможным благодаря тому, что в областях больше не превышены показатели по коронавирусу.
Например, коэффициент новых случаев COVID-19 в целом составил 3,9% на 8 июня. Обновленные данные по зонированию регионов опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).
Согласно ему, лучшие показатели касаются охвата тестированием – по стране 745 на 100 тысяч населения (при норме 300)
Остальные индикаторы, определяющие уровни эпидемической опасности по распространению болезни, такие (на 8 июня):
уровень заболеваемости (менее 75 на 100 тыс. нас.) – 74;
уровень госпитализаций (60 на 100 тыс. нас.) – 15,5;
динамика уровня госпитализаций (норма до 50%) – -26,8%;
загруженность коек с кислородом (до 65%) – 17%.
Напомним: в Украине решили смягчить карантин, в частности, относительно массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кроме того, теперь по-новому будут устанавливаться зоны эпидопасности.
В постановлении правительства указано, что "зеленый" уровень эпидопасности будет устанавливаться, если:
количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – менее 75;
коэффициент выявления случаев COVID-19 (ПЦР или экспресс-тесты) – менее 4%;
количество проведенных тестов указанных видов в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300:
на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.
На сегодня в Украине:
работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метра;
разрешена работа ночных клубов, концертов и массовых мероприятий;
но обязательное условие – не менее 4 кв. м площади на одного человека или наполненность залов не более двух третей мест;
гражданам Украины при наличии негативного ПЦР-теста или экспресс-теста можно не уходить на самоизоляцию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на сегодня в Украине подтверждено 2 218 039 случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 51 410 человек, при этом 2 108 684 гражданина ее побороли. Так, активными больными остаются почти 60 тысяч украинцев.
С начала кампании иммунизации в Украине прививки против COVID-19 получили уже 1 328 070 граждан, полностью вакцинированы 161 378 украинцев.
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