Хроника коронавируса в мире 16 мая: Украина – четвертая в Европе по приросту заражений

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 627,2 тысячи человек, а общее количество заражений на 16 мая достигло 163 миллионов.

Больше всего заражений выявили в Индии – 310,8 тыс., а среди европейских стран во Франции – 15,6 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 12-м месте в мире и на 4-м в Европе. Жертвами вируса стали уже 3,3 млн жителей планеты, но 141,4 млн вылечились.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 2 150 244 украинца, из них 47 942 умерли от недуга, но 1 849 803 вылечились.

ВОЗ призвала отдать вакцины бедным странам вместо прививок детей . В то же время в Нью-Йорке мэр популяризировал вакцинацию , обещая местным жителям бесплатный бургер и картошку фри.

Ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.

Украинский профессор, микробиолог Владимир Широкобоков пояснил, что грибковая инфекция мукормикоз или "черный грибок" активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. Но в Украине вспышек такой инфекции не было .

Академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что статистика смертности от COVID-19 в стране может быть некорректной. Реальное количество летальных случаев, возможно, превышает официальные данные.