Хроника коронавируса в мире 16 мая: Украина – четвертая в Европе по приросту заражений

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
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Коронавирус в Украине сегодня

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 627,2 тысячи человек, а общее количество заражений на 16 мая достигло 163 миллионов.

Больше всего заражений выявили в Индии – 310,8 тыс., а среди европейских стран во Франции – 15,6 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 12-м месте в мире и на 4-м в Европе. Жертвами вируса стали уже 3,3 млн жителей планеты, но 141,4 млн вылечились.

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Главное за 16 мая:

  • В Польше накануне позволили работу заведений питания на улице и ослабили масочный режим. Граждане еще в ночь на 15 мая начали собираться, чтобы отметить возобновление работы баров и ресторанов, пишет DW.

  • Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий объяснил, что принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации от коронавируса не требуется. Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

  • По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 16 мая, первую прививку против COVID-19 получили 693,5 млн человек в мире, а полностью вакцинировались уже 346,2 млн жителей планеты.

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