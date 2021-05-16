Хроника коронавируса в мире 16 мая: Украина – четвертая в Европе по приросту заражений
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 627,2 тысячи человек, а общее количество заражений на 16 мая достигло 163 миллионов.
Больше всего заражений выявили в Индии – 310,8 тыс., а среди европейских стран во Франции – 15,6 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 12-м месте в мире и на 4-м в Европе. Жертвами вируса стали уже 3,3 млн жителей планеты, но 141,4 млн вылечились.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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