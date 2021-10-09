Украина на 7-м месте по заболеваемости и редкий воспалительный синдром у детей. Хроника коронавируса на 9 октября

София Закревская
София Закревская
Covid
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Украина на 7-м месте по заболеваемости и редкий воспалительный синдром у детей. Хроника коронавируса на 9 октября

В Украине и мире по состоянию на субботу, 9 октября, коронавирусом заразились уже более 238 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 444 465 инфицированных, а умерли 7 635 заболевших. С начала пандемии болезнь унесла жизни больше 4,8 млн человек.

Победить COVID-19 смогли 215,2 млн пациентов по всему миру. За прошедший день, 8 октября, больше всего новых случаев коронавируса подтверждено в США (106,2 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (30,2 тыс.).

Украина со своими 16 362 заболевшими оказалась в мировом рейтинге на 7-м месте по суточному приросту инфицированных. На этой же позиции наша страна и по количеству смертей за день.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня
Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 529 913 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 331 пациент умер, а 2 287 846​​​​​​​ человек выздоровели.

Главное за 9 октября:

  • Коронавирус набирает обороты на Львовщине. Почти все пациенты не были вакцинированы, а коек для больных не хватает. Подробности – в нашем материале.

  • Лидерами по количеству новых случаев стали такие области: Одесская, Днепропетровская, Львовская, Донецкая и Харьковская. Подробнее о ситуации в регионах – по ссылке.

  • В Украине за минувшие сутки прибавилось почти 16 тысяч инфицированных коронавирусом, скончались 250 пациентов.

  • В США сообщили, что среди детей, инфицированных коронавирусом, возросло количество случаев редкого мультисистемного воспалительного синдрома. Этот всплеск последовал за вспышкой штамма Дельта.

  • Ученые из Каирского университета заявили, что чистка зубов и ополаскивание десен помогают снизить риск тяжелого течения коронавируса. Эти процедуры уменьшают вирусную нагрузку на организм.

  • Исландия присоединилась к Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии в вопросе отказа от вакцины Moderna. Напомним, после иммунизации этим препаратом у людей выявлены случаи миокардита и перикардита.

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