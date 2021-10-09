Украина на 7-м месте по заболеваемости и редкий воспалительный синдром у детей. Хроника коронавируса на 9 октября

В Украине и мире по состоянию на субботу, 9 октября, коронавирусом заразились уже более 238 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 444 465 инфицированных, а умерли 7 635 заболевших. С начала пандемии болезнь унесла жизни больше 4,8 млн человек.

Победить COVID-19 смогли 215,2 млн пациентов по всему миру. За прошедший день, 8 октября, больше всего новых случаев коронавируса подтверждено в США (106,2 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (30,2 тыс.).

Украина со своими 16 362 заболевшими оказалась в мировом рейтинге на 7-м месте по суточному приросту инфицированных. На этой же позиции наша страна и по количеству смертей за день.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 529 913 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 331 пациент умер, а 2 287 846​​​​​​​ человек выздоровели.

Сумская область уже вскоре может оказаться в "красной" зоне карантина. В регионе резко увеличилось количество новых случаев заражения и показатель госпитализаций.

Около 20% людей, которые перенесли COVID-19, долгое время после болезни продолжают страдать от постковидного синдрома. В ВОЗ назвали самые распространенные его симптомы.

Коронавирус набирает обороты на Львовщине. Почти все пациенты не были вакцинированы, а коек для больных не хватает. Подробности – в нашем материале.

В Минздраве хотят расширить список профессий и рабочих мест, где вакцинация против COVID-19 будет обязательной .

В Украине "оранжевой" зоне карантина соответствуют уже 15 областей . Этот список пополнился сразу двумя регионами за минувшие сутки.

Житель Львова рассказал, в каких условиях в городе лечат пациентов с COVID-19. Он описал, как люди начинают задыхаться и умирают, ситуация в больницах сложная.

Лидерами по количеству новых случаев стали такие области: Одесская, Днепропетровская, Львовская, Донецкая и Харьковская. Подробнее о ситуации в регионах – по ссылке.

В Украине за минувшие сутки прибавилось почти 16 тысяч инфицированных коронавирусом , скончались 250 пациентов.

В США сообщили, что среди детей, инфицированных коронавирусом, возросло количество случаев редкого мультисистемного воспалительного синдрома. Этот всплеск последовал за вспышкой штамма Дельта.