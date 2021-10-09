На Facebook-странице пиццерии в Бангладеш рекламируется продажа украинских COVID-сертификатов

Пользователи Facebook заметили рекламу о продаже фейковых украинских сертификатов вакцинации против COVID-19. Примечательно, что распространяется она от имени страницы одной из пиццерий в Бангладеш (страна в Южной Азии) – Pizza MaMa.

Данная реклама предназначена именно для украинских пользователей данной социальной сети. Некоторые из тех, на кого уже сработал таргет, успели оставить под постом комментарии.

Украинцы писали, что это "лохотрон" и реагировали на предложение купить сертификат вакцинации, не проходя иммунизацию, картинками с мемами.

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Некоторые комментаторы отмечали официальные аккаунты Киберполиции и Службы безопасности Украины в Facebook, чтобы те обратили внимание на нарушение и прокомментировали данную ситуацию.

Отметим, что пиццерия Pizza MaMa не работает с 31 мая этого года из-за "некоторых сложностей", однако ее владельцы обещали вскоре открыться вновь. Последний пост на странице появился в тот же день, сейчас аккаунт не активен, однако реклама от его имени была опубликована и начала появляться в ленте недавно.

Напомним, внутренние "желтые" сертификаты о вакцинации первой дозой стали доступны в Дія и на Android. Как его получить – читайте по ссылке.

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