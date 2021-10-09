В больницах не хватает коек, все COVID-пациенты – непривитые. Что происходит на Львовщине

Во Львовской области, как и других регионах Украины, набирает обороты эпидемия коронавируса. Машины скорой помощи выстраиваются в очереди к приемным отделениям больниц, где и так катастрофически не хватает свободных коек. Инфекция поражает даже молодых людей, почти все пациенты (98%) – те, кто не успел сделать прививки от COVID-19.

Несмотря на то, что Львовщина оказалась на грани "красной зоны", усиливать карантин там не спешат. Ведь скоро областной центр будет принимать матч нашей футбольной сборной, а также планируется фестиваль вина и сыра.

Что происходит в регионе прямо сейчас, читайте в материале OBOZREVATEL.

На Львовщине уже фиксируют более тысячи случаев заболевания коронавирусом в сутки, это один из худших показателей по стране. Мэр Львова Андрей Садовый признал, что избежать "красной зоны" не получится, ведь в лечебные учреждения регулярно поступает множество пациентов.

Видео дня

Недавно пресс-секретарь Львовской больницы скорой помощи Кристина Каспшишак опубликовала фото, на котором видно, как кареты скорых выстраиваются в очередь к приемному отделению.

По словам главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, большинство пациентов – люди в возрасте 23-30 лет. Пожилые пациенты тоже есть, но они, как правило, имеют еще и сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие. А на фоне коронавируса хронические болезни обостряются еще сильнее. Он рассказал, что в больнице лежит более 200 пациентов, но среди них нет ни одного вакцинированного.

"Это еще раз говорит о том, что вакцина – единственный способ защитить себя от инфекции. 90% пациентов тяжелые, у них дыхательно-сердечная недостаточность. Восемь пациентов находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Все они долгое время занимались самолечением и не обращались к врачу", – говорит Федоренко.

Медик добавил, что резерв коек очень маленький. В случае еще большего наплыва пациентов класть их будет попросту некуда.

Львов и другие населенные пункты области уже готовятся открывать больницы второй волны. Так, на днях уже отдали больницы №1 и №5. Медики сетуют, что там места заполняются очень быстро.

"Мы не успеваем развозить пациентов по больницам. Иногда врачи просят часик-два не везти к ним новых, потому что они не успевают выписывать выздоровевших и обслуживать больных. Говорят: "Ребят, ну дайте передохнуть, с ног падаем, выписку некому сделать". Вот сейчас еще две больницы под коронавирус переводят, но мы их заполним быстро. После выходных пару дней и все. Больные очень тяжелые. Бывает, сами молимся, чтобы довезти до больницы пациента, так он плох, задыхается", – рассказал врач одной из скорых на условиях анонимности.

Жительница Львова, которая после лечения от коронавируса недавно отправилась домой, призналась, что мест в больницах не хватает и пациентов просто приходится класть в коридорах. В палату их переводят лишь тогда, когда оттуда кого-то выпишут.

"Но хуже всего в реанимациях. Оттуда умершего вывезут, новенького завезут. И так по несколько раз в день. Батюшки приходят, у них сейчас тоже горячая пора. Конечно, условия в больнице – не сахар. Деньги платили за лекарства, врачи говорили, что у них нет всех медикаментов", – говорит женщина.

Медикам приходится тяжело работать из-за такого наплыва пациентов. Они сравнивают ситуацию с той, которая была весной. Хотя нынешняя волна коронавируса еще не вышла на свой пик.

"Пациентов очень много, в основном тяжелые. За ними нужен уход, не только капельницы или уколы сделать, но перевернуть, умыть, помыть. Еще успокоить, потому что людям страшно. Бывает, уходишь на три дня на выходные, потом возвращаешься в отделение, а там уже несколько коек пустые, люди ушли в другой мир. Психологически нам тоже тяжело, каждый день видеть смерть, слезы родных. И мы, и врачи устаем и физически, и морально", – говорит одна из медсестер.

Начали болеть коронавирусом и дети – как школьного возраста, так и младенцы.

Несмотря на то, что заболеваемость в регионе стремительно растет, усиливать карантин и вводить какие-либо дополнительные ограничения местная власть не спешит.

А еще уже 12 октября во Львове состоится футбольный матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира, который посетят порядка 20 тысяч болельщиков. Правда, организаторы обещают, что будут пускать только тех, кто предъявит отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Также скоро – 22-24 октября – во Львове планируют провести ежегодный фестиваль вина и сыра, куда помимо местных жителей съедется много туристов.

"Видимо, сразу после этого объявят "красную зону" и запретят все мероприятия, но вряд ли это уже защитит Львов от скатывания в пропасть. Отменить матч боятся, да и не хотят, все-таки куплены билеты и фанаты будут недовольны. А праздник – это интересы бизнеса. Все как всегда. Еще и школы открыты. Так что через пару недель мест в реанимациях не будет, власти будут кричать караул", – возмущается жительница Львова Виктория Попадюк.

Одна из главных причин сильной вспышки COVID-19 на Львовщине – антивакцинальная кампания. В соцсетях даже учителя школ и воспитатели детских садов нагнетают ситуацию вокруг иммунизации и убеждают, что прививки делать не надо. Хотя эффективность вакцинации видна невооруженным глазом, стоит только заглянуть в больницы.

В то же время в регионе, как и во многих областях Украины, можно легко купить поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Сейчас там собираются судить работников турфирм, которые помогали клиентам покупать липовые справки. А изготавливал их стоматолог, используя данные частной медицинской компании.