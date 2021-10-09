В Украине 15 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина: какие регионы в списке
В Украине уже 15 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. По сравнению с прошлым днем, 8 октября, список пополнился еще двумя регионами.
За сутки ситуация ухудшилась в Киевской и Львовской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, в Донецкой области койки с подведенным кислородом заполнены на 65,2% при максимально допустимом показателе в 65%. Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в таких регионах: Днепропетровщина, Донетчина, Житомирщина, Запорожье, Луганщина, Львовщина, Сумщина, Харьковщина, Херсонщина и Буковина.
Самая худшая ситуация в Харьковской (90,6 человек на 100 тыс. населения) и Херсонской (88,2) областях. Напомним, что норма госпитализаций – менее 60 человек на 100 тыс. жителей региона.
Динамика уровня госпитализаций превысила допустимые показатели в 50% в Киевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Добавим, что необходимое количество тестирований на коронавирус проводят во всех регионах Украины. При этом допустимый уровень заболеваемости значительно превышен во всех областях, хуже всего ситуация обстоит в Черновицкой и Луганской (в 10 раз) и Сумской (в 7 раз) областях.
Напомним: Сумская область приближается к переходу в "красную" зону карантина, а во Львове уже усилили карантинные ограничения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек. Умерли при этом 250 пациентов, а в больницы попали более 3 тысяч заболевших.
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