Хроника коронавируса на 9 июня: за сутки от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек

По состоянию на среду, 9 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 174 млн человек. За минувший день выявлено 359 127 новых инфицированных, умерли еще 10 164. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 158,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 91 тыс., Бразилии – 52 тыс. и Аргентине – 31 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 216 654 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 51 333 человек, в то же время 2 101 722 гражданина ее побороли.

Во всех областях и в Киеве установлен желтый уровень эпидемической опасности. По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом.

Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Евросоюз. Страна технологически была готова к этому полтора месяца назад, сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.7 UK, впервые обнаруженный в Великобритании и известен как Alpha, может "прятаться" от иммунной системы человека. Как предположили ученые, именно эта особенность помогла указанному штамму особенно быстро распространиться и укорениться в разных странах мира.