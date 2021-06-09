Какие интервалы нужны между вакцинами от COVID-19: ответ Минздрава

Вторая доза вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer-BioNTech должна быть введена через 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech через 28 дней, а Oxford/AstraZeneca через 12 недель.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что вы считаетесь полностью вакцинированными только после введения второй дозы препарата для несколькодозных вакцин.

"Для вакцинации второй дозой вас пригласят телефонным звонком по контакту, который вы оставили после первой прививки. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах. Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и вторую прививку", – говорится в сообщении.

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Вторая доза вакцины от COVID-19 гарантирована государством. Кроме того, прививки для украинцев являются добровольными и бесплатными, подчеркнули в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.