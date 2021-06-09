Киевщина лидирует: в Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 53 тыс. человек

За сутки 8 июня 53 161 украинец получил прививку против коронавируса, в частности еще 9236 человек теперь вакцинированы полностью. В лидерах по темпам иммунизации – Киевщина, Днепропетровщина, Львовщина.

С начала кампании инъекции ввели в общем 1 328 070 гражданам. А завершили вакцинацию 161 378 человек, отмечается на портале СОТА и в информации Министерства здравоохранения (Минздрава).

В течение вторника меньше всего прививок первой дозой сделали в Черниговской области – 181, а наибольше в Днепропетровской – почти 7 тыс. и Киеве – более 6,5 тыс. Отметим, что в целом в столице и регионе вакцинировано 230,5 тысячи граждан первой дозой и 26,7 тыс. второй.

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Данные по вакцинации (количество прививок первой дозой):

г. Киев – 6605;

Винницкая область – 691;

Волынская область – 1042;

Днепропетровская область – 6963;

Донецкая область – 504;

Житомирская область – 1031;

Закарпатская область – 353;

Запорожская область – 2276;

Ивано-Франковская область – 804;

Киевская область – 5162;

Кировоградская область – 735;

Луганская область – 1254;

Львовская область – 2942;

Николаевская область – 1277;

Одесская область – 1270;

Полтавская область – 3036;

Ривненская область – 1374;

Сумская область – 874;

Тернопольская область – 1068;

Харьковская область – 2129;

Херсонская область – 457;

Хмельницкая область – 1004;

Черкасская область – 2238;

Черновицкая область – 655;

Черниговская область – 181.

Известно, что все прививки проводились 485 мобильными бригадами по иммунизации и 624 пунктами.

В лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 659 473 украинца. Всего в Украине проведено 1 489 446 прививок.

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