Киевщина лидирует: в Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 53 тыс. человек
За сутки 8 июня 53 161 украинец получил прививку против коронавируса, в частности еще 9236 человек теперь вакцинированы полностью. В лидерах по темпам иммунизации – Киевщина, Днепропетровщина, Львовщина.
С начала кампании инъекции ввели в общем 1 328 070 гражданам. А завершили вакцинацию 161 378 человек, отмечается на портале СОТА и в информации Министерства здравоохранения (Минздрава).
В течение вторника меньше всего прививок первой дозой сделали в Черниговской области – 181, а наибольше в Днепропетровской – почти 7 тыс. и Киеве – более 6,5 тыс. Отметим, что в целом в столице и регионе вакцинировано 230,5 тысячи граждан первой дозой и 26,7 тыс. второй.
Данные по вакцинации (количество прививок первой дозой):
г. Киев – 6605;
Винницкая область – 691;
Волынская область – 1042;
Днепропетровская область – 6963;
Донецкая область – 504;
Житомирская область – 1031;
Закарпатская область – 353;
Запорожская область – 2276;
Ивано-Франковская область – 804;
Киевская область – 5162;
Кировоградская область – 735;
Луганская область – 1254;
Львовская область – 2942;
Николаевская область – 1277;
Одесская область – 1270;
Полтавская область – 3036;
Ривненская область – 1374;
Сумская область – 874;
Тернопольская область – 1068;
Харьковская область – 2129;
Херсонская область – 457;
Хмельницкая область – 1004;
Черкасская область – 2238;
Черновицкая область – 655;
Черниговская область – 181.
Известно, что все прививки проводились 485 мобильными бригадами по иммунизации и 624 пунктами.
В лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 659 473 украинца. Всего в Украине проведено 1 489 446 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer&BioNTech против коронавируса. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.
В Минздраве объяснили, что вторая доза вакцины Comirnaty (производства Pfize&BioNTech) должна быть введена через 21 день, CoronaVac от Sinovac Biotech – 28 дней, а Oxford/AstraZeneca через 12 недель.
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