Киевщина лидирует: в Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 53 тыс. человек

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Прививки в Украине

За сутки 8 июня 53 161 украинец получил прививку против коронавируса, в частности еще 9236 человек теперь вакцинированы полностью. В лидерах по темпам иммунизации – Киевщина, Днепропетровщина, Львовщина.

С начала кампании инъекции ввели в общем 1 328 070 гражданам. А завершили вакцинацию 161 378 человек, отмечается на портале СОТА и в информации Министерства здравоохранения (Минздрава).

В течение вторника меньше всего прививок первой дозой сделали в Черниговской области – 181, а наибольше в Днепропетровской – почти 7 тыс. и Киеве – более 6,5 тыс. Отметим, что в целом в столице и регионе вакцинировано 230,5 тысячи граждан первой дозой и 26,7 тыс. второй.

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Вакцинация в Украине

Данные по вакцинации (количество прививок первой дозой):

  • г. Киев – 6605;

  • Винницкая область – 691;

  • Волынская область – 1042;

  • Днепропетровская область – 6963;

  • Донецкая область – 504;

  • Житомирская область – 1031;

  • Закарпатская область – 353;

  • Запорожская область – 2276;

  • Ивано-Франковская область – 804;

  • Киевская область – 5162;

  • Кировоградская область – 735;

  • Луганская область – 1254;

  • Львовская область – 2942;

  • Николаевская область – 1277;

  • Одесская область – 1270;

  • Полтавская область – 3036;

  • Ривненская область – 1374;

  • Сумская область – 874;

  • Тернопольская область – 1068;

  • Харьковская область – 2129;

  • Херсонская область – 457;

  • Хмельницкая область – 1004;

  • Черкасская область – 2238;

  • Черновицкая область – 655;

  • Черниговская область – 181.

Основные показатели по вакцинации против COVID-19 в Украине

Известно, что все прививки проводились 485 мобильными бригадами по иммунизации и 624 пунктами.

Количество вакцинированных лиц (первая доза)

В лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 659 473 украинца. Всего в Украине проведено 1 489 446 прививок.

Количество вакцинированных лиц (вторая доза)

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